El debate presidencial, una práctica poco frecuente desde 1983 que ahora está regida por ley

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Si bien es una tradición extendida en el mundo, el debate presidencial tuvo escasa frecuencia en Argentina desde la recuperación democrática en 1983, hasta que una ley sancionada en 2016 estableció su obligatoriedad después de la iniciativa civil que se había realizado para las elecciones nacionales del año anterior. El primer debate después de la restauración de la democracia tuvo lugar en 1984, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín convocó a un plebiscito, aunque no vinculante, por el conflicto con Chile por el Canal de Beagle. La consulta a la ciudadanía era si se aceptaba el Tratado de Paz y Amistad con el país vecino. En aquella primera experiencia intercambiaron ideas el senador peronista Vicente Saadi, por el "No", y el canciller Dante Caputo, representante de la postura oficial, en una iniciativa que contó con la moderación del periodista Bernando Neustadt. Antes de la elección presidencial de 1989, hubo un debate distrital: Antonio Cafiero y Juan Manuel Casella, por el peronismo y el radicalismo, respectivamente, protagonizaron en 1987 el primer intercambio de propuestas televisado para la gobernación bonaerense. Cuando llegó el momento de replicar la iniciativa para el recambio presidencial del '89, el por entonces candidato del peronismo Carlos Saúl Menem se ausentó del programa "Tiempo Nuevo", de Neustadt, donde iba a contrastar plataformas con el postulante radical Eduardo Angeloz. La tradición fue retomada por la Capital Federal a partir de su unción como Ciudad Autónoma, y desde 1996 se montaron debates televisados en la señal de cable Todo Noticias para cada comicio porteño. En aquel primer año de debate capitalino, uno de los participantes como candidato a jefe de Gobierno porteño fue Fernando De la Rúa, quien en 1999 llegaría a la Presidencia, en una campaña presidencial que tampoco tuvo debate. Para las elecciones de 2003 tampoco hubo debate entre los tres postulantes del peronismo -Néstor Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá- y el candidato de Recrear, Ricardo López Murphy, entre otros aspirantes al sillón de Rivadavia. Desde entonces, la iniciativa estuvo ausente de los comicios de 2007 y 2011, dos procesos electorales de los que resultó ganadora Cristina Fernández de Kirchner. Pero la historia cambió a partir de 2015, cuando surgió la iniciativa civil de la ONG Argentina Debate y todos los candidatos presidenciales aceptaron, en dos oportunidades distintas, el intercambio de propuestas. Como organización multisectorial, Argentina Debate puso en marcha el primer debate presidencial de la historia argentina: el 4 de octubre de 2015 participaron los postulantes opositores Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño y Adolfo Rodríguez Saá, y sólo faltó el por entonces representante del oficialista Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Sólo un canal de aire transmitió el ciclo. El debate para el balotaje, que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), igual que en la edición anterior, contó con la participación de Macri y Scioli, los dos candidatos que compitieron en segunda vuelta. En esa oportunidad, el programa fue transmitido por los cinco canales de aire nacionales. Mañana se realizará el primer debate presidencial establecido por ley. Sancionada en noviembre de 2016, esta normativa establece la obligatoriedad de "los debates pre-electorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación" que hayan superado las PASO, con la finalidad de "dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas". La ley aclara también que "aquellos candidatos que se encuentren obligados a participar de los debates y no cumplan con dicha obligación, serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual". El debate pasó ahora a estar organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), con aportes de Argentina Debate y otras organizaciones. La normativa también fija que además del debate en la Capital Federal, deberá realizarse uno idéntico en la capital de una provincia del interior, lo que explica que este domingo la iniciativa se lleve a cabo en Santa Fe. También establece un tercer turno para el caso de que hubiera balotaje. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, la Legislatura porteña aprobó en octubre de 2018 un nuevo Código Electoral que contempla también la instancia del debate entre candidatos a jefe de Gobierno que superen las PASO, así como entre postulantes a legisladores y comuneros. Fue lo que ocurrió en los últimos días. El primer debate se hará mañana a las 21, en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, y el segundo tendrá lugar el domingo 20 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Participarán los candidatos Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Alberto Fernández (Frente de Todos), Nicolás Del Caño (FIT), Juan José Gómez Centurión (Frente NOS), José Luis Espert (Unite por la Libertad y la Dignidad) y Roberto Lavagna (Consenso Federal).