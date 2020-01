El delantero Nicolás Fernández destacó como un "gran paso" su llegada a San Lorenzo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero Nicolás Fernández destacó hoy, tras cumplir con la revisión médica de rigor, que su llegada a San Lorenzo "es un gran paso" en su carrera",



"Es muy lindo este desafío en un club grande", expresó, entusiasmado, el atacante de 23 años, última incorporación del club de Boedo, que le compró a Defensa y Justicia el 50 por ciento del pase por una suma cercana a los 2 millones de dólares.



Como parte de la negociación por su llegada al equipo azulgrana, el mediocampista Nahuel "Perrito" Barrios pasó a préstamo al club de Florencio Varela por 18 meses (se puede interrumpir a los 6 meses), sin cargo y con una opción de compra por el 50 por ciento del pase del jugador.



"Es algo que esperaba a futuro y llegó muy pronto", afirmó el jugador sobre su llegada a San Lorenzo, al tiempo que reconoció a su ex club, del que se manifestó "agradecido" por permitirle llegar al 'Ciclón'.



"Uvita" Fernández, hermano menor de los delanteros Leandro (independiente) y Brian (Colón de Santa Fe), debutó en el fútbol de Primera División con la camiseta del "Halcón" el 6 de diciembre de 2014, cuando se enfrentó ante Olimpo de Bahía Blanca. Marcó su primer gol en la divisional en 2017, precisamente ante San Lorenzo.



El jugador, nacido en Santa Fe, era hasta hoy el goleador de Defensa y Justicia en Primera División, donde marcó un total de 22 tantos en los 68 partidos en los que participó.



Luego de pasar por el examen médico, en el transcurso de la tarde el delantero -ex Deportivo Mandiyú de Corrientes-, firmará el contrato que lo vinculará al "Ciclón" por los próximos 4 años.



En tanto, el volante Bautista Merlini -quien volvió de su préstamo con Defensa y Justicia- renovó su vínculo con San Lorenzo y fue cedido también a préstamo a Guaraní de Paraguay, por un año, sin cargo y con una opción de compra de 600 mil dólares por el 50 por ciento del pase.



El jugador, de 24 años, es uno de los que no será tenido en cuenta por el entrenador Diego Monarriz, junto con Nicolás Navarro y Santiago Vergini.



San Lorenzo retomó hoy los entrenamientos en el predio de la Ciudad Deportiva en el Bajo Flores, donde los jugadores realizaron actividades de movilidad articular y de zona media en el gimnasio. Después, en la cancha auxiliar llevaron a cabo una rueda de pases y cerraron con bloque de fútbol en espacios reducidos.



Mañana, el plantel volverá a entrenarse en el mismo lugar a partir de las 9 de la mañana a puertas cerradas y sin atención a la prensa.



El sábado, San Lorenzo recibirá a Estudiantes de La Plata a las 19.40, por la fecha 17ma. de la Superliga del fútbol argentino.