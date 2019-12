El delantero uruguayo Martín Cauteruccio refuerza a Estudiantes de La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero uruguayo Martín Cauteruccio se transformó en la tercera cara nueva de Estudiantes de la Plata para el próximo año, al rubricar esta tarde un contrato que lo ligará al “Pincha” hasta junio de 2022.



El ex Quilmes y San Lorenzo llegó en las primeras horas de la tarde al país, se sometió a la revisión médica y el club hizo oficial su llegada en sus cuentas oficiales con una foto junto al presidente Sebastián Verón.



Cauteruccio viene de dos temporadas y media en el Cruz Azul, aunque en los últimos seis meses no tuvo demasiada continuidad. El delantero tiene 32 años y el jueves comenzará la pretemporada en City Bell junto a sus nuevos compañeros.



El DT Gabriel Milito, de esta forma, tiene uno de los puestos que solicitó reforzar y el oriental, que no ocupa plaza de extranjero por su doble ciudadanía, se suma a la lista de atacantes del plantel junto a Federico González y Mateo Retegui.



Los otros nuevos de Estudiantes son Javier Mascherano y el mediocampista Lucas Rodríguez, que regresó al club tras un paso por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.