El depósito de agroquímicos no estaba habilitado

Tras el incendio ocurrido en un depósito de agroquímicos en Trinidad, desde Sanidad Vegetal confirmaron a DIARIO HUARPE que el mismo no contaba con la habilitación correspondiente que expide el organismo. Esto se debe a que el lugar no estaba declarado como tal. “Es un deposito que no estaba registrado y lo que hacía imposible otorgar la habilitación”, dijo Diego Molina, titular del área. Además agregó que "estaban cometiendo una infracción” al estar al margen de la ley.

Molina hizo la distinción con el local que está frente del depósito en cuestión, allí la firma “Agrícola del Oeste S.A.” comercializa los productos para el agro. En este caso particular si estaba habilitado, pero el lugar dónde se prendió fuego carecía completamente de este permiso.

MIRÁ TAMBIÉN Bomberos convocó al dueño del depósito para determinar las causas del incendio

Desde este organismo también destacaron que ellos desconocían que en el lugar del incendio hubiesen productos químicos acumulados, siempre pensaron que era un perímetro para guardar las máquinas que utilizaban.

Hizo hincapié en el tipo de materiales que guardaban allí. “Una vez producido el incendio pude observar que desde adentro como sacaban varios productos, entre ellos fertilizantes”. "Cuando realizamos las inspecciones para luego habilitar el local, se tiene en cuenta si el producto destinado para el agro tiene mayor concentración y es inflamable, si lo es debe ubicarse sobre la superficie inferior, ya que los polvos superiores apagan este tipo de Incendio", argumentó. “Esto es clave a la hora de hacer la distribución de la mercadería”, destacó.

MIRÁ TAMBIÉN Un incendio conmocionó a Trinidad

Requisitos para habilitar

Para habilitar estos espacios, desde Sanidad Vegetal piden ciertos requisitos. Estos son: reconocimiento por parte de planeamiento, habilitación por parte de la municipalidad y el permiso de Bomberos. Además que cuente con un ingeniero técnico y otro agrónomo que estudien las condiciones y calidad del lugar de almacenamiento. Cumplido todo ello se hace un análisis general y luego se otorga el registro correspondiente.

Para finalizar, Molina sostuvo que los propietarios podrían ser pasibles de una multa por haber violado la ley. Esta no será tarea de ellos, sino del juez de turno que entienda en la causa.