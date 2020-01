El dólar cerró a $ 62,97 para la venta al público

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El dólar cerró hoy a $62,97 promedio para la venta al público, con una baja marginal de un centavo respecto de ayer, en tanto que en el segmento mayorista la divisa subió dos centavos y finalizó a $59,97.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplando en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 81,90.



En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra en coincidencia con el cierre de la bolsa, se vende a $81,14 (+0,1%) y el dólar MEP cotiza a $80,10 (1,0%).



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que puntuales incursiones del BCRA con compras en niveles de $ 59,98 intentaron "acotar la corrección bajista de los precios" que se acentuó sobre el final de la rueda.



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, comentó que el dólar mayorista operó sin intervención del BCRA, que colocó otra vez una oferta de 50 millones de dólares a $ 60,0900 -no utilizada por los bancos- y con la novedad de que “hoy el mercado de cambios se autorreguló tanto oferta como demanda”.



El volumen de operaciones en el segmento de contado fue de US$ 254 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron 337 millones (+22,5%).



Continúa la baja de precios de todos los plazos. Enero quedó operado en $ 60,95 (37,09%) y febrero a $ 62,97 (40,50%).



En cuanto a las Leliq, el BCRA dejó hoy sin cambios, en 52%, la tasa de política monetaria en una única licitación.



El total adjudicado fue de 147.078 millones de pesos sobre vencimientos por $ 145.641 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 1.437 millones.