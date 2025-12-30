El dólar se dio vuelta sobre el cierre y cayó en la última rueda del año

En la última jornada de operaciones antes de la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias, el dólar operó al alza durante gran parte de la rueda, aunque finalmente cerró a la baja, mientras que en el mercado continúan los rumores de intervención en el Tesoro. En el año, la cotización trepó por encima de la inflación esperada.

El dólar oficial cerró a $1.455 para la venta, una baja de $2 respecto al cierre del lunes, tras alcanzar los $1.462 durante la rueda. El volumen operado cedió a US$441 millones tras alcanzar los US$900 millones el lunes, por lo cual fuentes del mercado aseveraron que si el Tesoro intervino, lo hizo en una magnitud poco relevante.

De esta manera, la divisa mayorista cerró el 2025 con un alza de $423 y un alza promedio del 41,82%, mientras que la inflación en ese período se estima que estuvo cerca del 32%, según consultoras privadas.

El avance de la divisa fue concentrado en los meses de abril (tras el cambio de esquema cambiario y el inicio de las bandas), julio (frente a la merma en la liquidación del campo y la sensación de atraso cambiario) y octubre (período de fuerte volatilidad financiera e incertidumbre política, previo a las elecciones legislativas). De este modo, el tipo de cambio real corrigió parte de la apreciación, que lo había llevado a niveles de 2015.