El domingo sin carreras por las elecciones nacionales y el lunes en Palermo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Mañana domingo 27 de octubre, no habrá actividad hípica en ningún hipódromo de la Argentina y el lunes,como siempre, la reunión será en Palermo, un escenario donde en el noveno turno se correrá el Hándicap Oreste Consenza, una prueba de 1.200 metros con un premio de 200.000 pesos para caballos de 4 años.



Hay nueve caballos anotados en el Hándicap Oreste Conseza - uno de los mejores jinetes argentinos de los años 60 y 70 - y surge como favorito Man To Man, un hijo de Lizard Island con la monta del jockey Wilian Pereyra.



Man To Man viene de 4 triunfos seguidos, los 3 último en el hipódromo de Rosario y defiende los colores del stud San Lorenzo.



Tiene un récord de 11 victorias sobre 14 carreras. El 6 de octubre realizó su última salida en la arena pesada del hipódromo Independencia de Rosario. Esa tarde le ganó por 2 cuerpos y medio a Starships en 1m 10s 86/100 para las 12 cuadras.



Como enemigo está Don Trueque, un hijo de Orpen que está en manos del entrenador Jorge Neer y que cuenta con 7 victorias oficiales sobre 34 corridas.



El pasado 28 de septiembre se presentó por última vez en el hipódromo de Palermo y venció por tres cuarto de cuerpo a Dona Grace en un registro de 1m 10s 54/100 para los 1.200 metros de arena normal.



El Gran Enemigo es el lance de la carrera. Es un hijo de Malibú Moon que viene de perder en un carrerón por el pescuezo ante Play Poker en 1m 09s 19/100 para los 1.200 metros.



Tiene un palmarés de 5 triunfos oficiales sobre 28 pruebas y su entrenador es Sergio Carezzana. Tuvo una definión con algo de mala suerte ante Play Poker, en una carrera que no la ganó por esas cosas del turf. Era para él y no fue. Habrá que ver si mañana sus astros se alinean y consigue una victoria que bien se merece.



La reunión del lunes 28 comenzará a las 14.30 y habrá un total de 13 carreraas. Hay incrementos por 1.410.000 pesos en las diferentes apuestas. En el último Pick Cuatro de la tarde hay un pozo de 280.000 pesos.