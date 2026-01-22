El drama de Carmen Barbieri: "Me lo tuvieron que sacar o me mataba"

Carmen Barbieri, actual figura de Canal 9 y del teatro porteño, brindó una entrevista donde profundizó en los aspectos más complejos de su maternidad y su presente laboral. La conductora de Con Carmen recordó que su único hijo, Federico Bal, nació de forma prematura debido a una complicación médica crítica denominada gestosis.

Sobre aquel momento, Barbieri relató: “Con Fede aumenté 44 kilos en el embarazo de siete meses. Fueron siete meses y nació Fede. ¡Imaginate si llegaba a término! Nació con 3,860 kilos y fue por cesárea. Me lo tuvieron que sacar porque me mataba. Hice una gestosis, que es una intoxicación debido a la gestación. Entonces tenía la presión por el cielo, me hicieron una cesárea y quedé con muchos kilos. Ya soy de tendencia. Me falta bajar, mínimo, ocho kilos. Pero también hay que tener cuidado porque estoy grande y se cae todo”.

A pesar de las dificultades pasadas y de haber perdido a sus padres y a su marido, Santiago Bal, la actriz destacó el valor de su vínculo actual con su hijo. “Con Fede nos vemos seguido y tenemos buena relación. Gracias a Dios que tuve este hijo, porque me quedé sola: sin mamá, sin papá, sin pareja. Estoy grande, por eso también. Y sin mi marido: primero mi marido me dejó y después se murió”, confesó.

Al ser consultada sobre su resiliencia, afirmó: “Sí, eso siempre. Tengo humor. Y si no, ¿cómo vivo sin humor?”. En esa misma línea, agregó: “Tengo humor todo el tiempo. Hago humor y vivo del humor. Irónico por momentos, un humor negro por otros y un humor en general. Vivo del humor, por y gracias al humor. Después tengo una vida tranquila. Yo lo único que hago es laburar. Laburo, laburo, laburo. Y cocinar”.