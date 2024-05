El periodista y movilero de San Juan, Oscar “Gallego” Rodríguez, vivió un drama en su vida, ya que tuvo que ser operado de urgencia por una complicación con una hernia inguinal en el Hospital Doctor Guillermo Rawson. Tras pasar el momento más complejo, criticó a su obra social por no darle una solución a tiempo y reflexionó sobre lo que le pasó: "Esta situación me dejó un aprendizaje, estuvieron únicamente los que tenían que estar".

El movilero de Telesol explicó en su posteo que desde hace 11 años tiene la obra social del personal de prensa de la República Argentina (Osppra) y aseguró que nunca le dio una solución, sobre todo con dos problemas de salud que tuvo entre el 2018 y la actualidad.

“Desde el año pasado venía teniendo una molestia importante con una hernia inguinal derecha y la obra social no me respondió, pero sí me descuentan por ley los aportes mensuales de obra social y sindicato”, se quejó.

Y contó que en el 2018 tuvo una situación complicada y compleja de salud. “Para que me atendieran, autorizaran estudios en la provincia y Córdoba, lo logramos mediante discusiones y amenazas constantes”, añadió.

Luego de dar los pormenores de su sufrimiento con la obra social, Rodríguez escribió: “Se les terminó el dulce, no les llenaré más los bolsillos a nadie”. Y explicó: “No me cambié antes a otra obra social porque no podría operarme hasta que pasara un año, cada vez iba peor con los síntomas y confiaba en que me darían la solución que nunca llegó”.

“Tuve que llegar al hospital Guillermo Rawson a que me atendieran y operaran de urgencia, por la magnitud de la hernia. Agradezco al doctor Gastón Mauricio López por su entrega y disposición, a su equipo, al personal de enfermería y asistencia, el hospital no deja nada que desear con respecto a la mejor clínica privada de la provincia”.

Por el problema de salud, el periodista estuvo varios días de reposo, pero finalmente volvió al ruedo tras estar 20 días en su casa. “No puedo dejar de agradecer a quienes estuvieron a mi lado, mi pilar Fredy Roman , mi familia y amigos”, cerró.