Este año no habrá desfile patrio de 25 de mayo. La clásica celebración no tendrá su edición este 2024 y fue anunciado por el Ministerio de Educación este jueves. Mediante un comunicado, informaron que esta decisión se dio en el marco de las inclemencias climáticas que está atravesando San Juan. Ante la posibilidad de precipitaciones y nevadas, desde Gobierno dieron marcha atrás al mismo. Cabe destacar, que ante la suspensión de eventos patrios, no hay fecha de reprogramación, por lo cual, no se realzará.

Según expresaron en este comunicado, “la medida tomada es preventiva para resguardar la salud de los ciudadanos, especialmente de los niños y niñas que iban a participar del mismo”.

A su vez, desde el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, ya habían advertido sobre el frente frío que atraviesa a la provincia y sobre la probabilidad de precipitaciones y nieve para la jornada de este sábado 25 de mayo.

Cabe mencionar que ya estaba todo listo para llevar a cabo el desfile, que iba a tener lugar en las calles capitalinas, más precisamente en las intersecciones de calle Ignacio de la Roza, entre calle Mendoza y avenida Leandro Alem. El tránsito iba a ser interrumpido desde las 7 de la mañana del mismo sábado y se iba a realizar un operativo de limpieza vehicular en la noche del viernes. Además, ya se había pensado en los desvíos de los colectivos que pasaban por la zona, pero se dio marcha atrás ante la decisión tomada por Gobierno.

Entre las actividades que se iban a realizar se encontraba el izamiento del Pabellón Nacional en la plaza 25 de Mayo, encabezado por la Municipalidad de Capital, acompañados por los concejales y secretarios de la comuna capitalina. Participaba la Banda de Música de la Policía de San Juan. En sintonía con Provincia, desde Capital, informaron que también han suspendido su cronograma de actividades para este sábado.

Alas 12 horas iba a ser el inicio del tradicional desfile cívico-militar en las calles, donde cientos de sanjuaninos y sanjuaninas se iban a reunir para ver desfilar a los chicos y grandes. Allí, iban a participar establecimientos escolares, instituciones culturales, colectividades, fuerzas militares, de seguridad, policiales y Servicio Penitenciario Provincial, Confederación Gaucha Argentina y Federación Gaucha de San Juan.

¿Cuándo fue la última suspensión?

Según los registros, la última suspensión de este desfile fue en el año 2020, cuando la provincia atravesaba por la pandemia de Covid-19. En ese momento, era la primera vez de suspensión luego de más de 30 años ininterrumpidos de desfile patrio. Por disposiciones de la cuarentena que emitió el gobierno, encabezado por Alberto Fernández a nivel nacional y Sergio Uñac en el nivel provincial, no se realizaron festejos ni conmemoraciones en escuelas, instituciones y hogares.

“Jamás se suspendió; nunca hubo un motivo para ello. Las fuerzas militares, las instituciones, los alumnos; todos daban el presente. Para nosotros, era una semana plena de trabajo y de disfrute. Es una fecha cargada de emotividad y amor a nuestra Patria. Una fecha para disfrutar en familia”, dijo el responsable en aquel momento de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, Alberto Allende al medio del Diario La Provincia en aquel 2020.

Que pasará en los otros departamentos

Siguiendo con el lineamiento de la suspensión del desfile, algunos departamentos del Gran San Juan optaron por no realizar sus actividades en el día 25 de mayo. Es el caso de Chimbas, desde la prensa del departamento, informaron que se suspenderá la Feria “Raíces Patrias. Aromas y Sabores de Chimbas”. La misma estaba prevista en el horario de 10 a 17 horas en la fábrica de aceite de oliva El Fruto, ubicada en calle Rodríguez a 600mts al Este de Necochea, El Mogote.

En el caso de Santa Lucía, también suspenderán las actividades. Se iba a realizar un acto en conmemoración del 214 aniversario de la Revolución de Mayo, que tenía fecha y lugar para este sábado a las 10 horas en inmediaciones de la plaza departamental de Santa Lucía.