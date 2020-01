El DT Damonte citó al sobrino de Mohamed para viajar a Rosario

El entrenador de Huracán, Israel Damonte, incluyó hoy en la lista de convocados para el partido de mañana ante Rosario Central al mediocampista Santiago Hezze, sobrino de Antonio Mohamed.



Hezze es un volante central de la categoría 2001 y por primera vez forma parte del plantel profesional del "globo".



El sobrino del "Turco" Mohamed e hijo de Julio Hezze, actual coordinador del cuerpo técnico de Rayados de Monterrey, tiene antecedentes en los seleccionados argentinos sub 18 y sub 23 y en el último año jugó en la reserva.



El otro juvenil promovido por el flamante entrenador es el mediocampista Sebastián Ramírez, de 19 años.



En la nómina de veinte futbolistas también se destaca la presencia del delantero Andrés Chávez, quien no había estado en el amistoso ante Universitario, de Perú, en San Juan por no estar en plenitud física.