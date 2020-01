El DT Mario Sciacqua paró un probable equipo de Godoy Cruz para recibir el sábado a River

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Godoy Cruz realizó una práctica formal de fútbol en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y el DT Mario Sciacqua paró el probable equipo titular que recibirá el próximo sábado a River Plate por la decimoséptima fecha de la Superliga de Primera División de fútbol, sin la presencia de Santiago "Morro" García, quien aún debe cumplir una fecha de suspensión.



La práctica fue a puertas cerradas y Sciacqua probó con varios de los refuerzos que llegaron para la reanudación de la Superliga, teniendo en cuenta que no podrá contar con Tomás Cardona y Joaquín Varela, ambos lesionados; Juan Brunetta, quien está con el seleccionado argentino Sub 23 en el Preolímpico de Colombia; ni tampoco con la figura del equipo, el "Morro" García.



De los que llegaron en el actual mercado de pases, estarán el arquero Rodrigo Rey y los defensores Gianluca Ferrari, Marcelo Herrera, Gabriel Carrasco y Enzo Ybañez.



El probable once del "bodeguero" sería con Rodrigo Rey; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Marcelo Herrera y Enzo Ybañez; Gabriel Carrasco, Juan Andrada, Fabián Henríquez y Gabriel Alanís; Tomás Badaloni y Miguel Merentiel.



En tanto es muy difícil que llegue la habilitación del mediocampista peruano Wilder Cartagena para que pueda debutar el sábado frente al "Millonario".



A su vez, se espera que en los próximos días se dé el arribo del delantero ecuatoriano Jaime Ayoví, quien milita en Shabab Al-Ahli Dubai de Arabia Saudita.



Por último, no se descarta que puedan llegar más refuerzos y los nombres a los que apunta el "Tomba" son el volante José Luis Fernández y el media punta Francisco Pizzini.