Desde los inicios del Wandagate, tanto la China Suárez como Wanda Nara han generado una nueva división en el país, contando con fervientes seguidores que apoyan a la actriz o a la empresaria. Recientemente, el streaming Ya Fue Todo detalló cómo los partidarios de Wanda estarían afectando la vida profesional de la artista, generando un nuevo escándalo.

El más reciente conflicto se inició cuando la China Suárez subió un video a sus redes sociales promocionando maquillajes, en el cual etiquetó a varias marcas. Una de ellas decidió repostear el contenido junto con un comentario de la actriz en el que expresaba: "gracias, realmente me encantan sus productos".

Publicidad

No obstante, el posteo de la marca desapareció rápidamente. Barby Gyalay, panelista del programa, explicó que la marca decidió borrar el video porque "empezó a haber comentarios" que insinuaban que el maquillaje era para "amantes", y este tipo de mensajes negativos no beneficia a la imagen de la compañía.

Según lo expuesto en Ya Fue Todo, esta ola de comentarios negativos contra la China Suárez no habría sido espontánea. Se detalló que el ejército de fanáticos de Wanda se habría organizado, principalmente en Twitter (X), para dirigir los ataques. Se mostró cómo una cuenta a favor de la empresaria publicó el posteo original con una invitación directa: "si quieren pasar a saludar...", un mensaje interpretado como un llamado para criticar a la actriz.

Publicidad

El ataque organizado fue "durísimo" y se dirigió a otras marcas que habían compartido el video de la actriz. Uno de los comentarios citados en el perfil de una marca de maquillajes preguntaba: "¿Cuánto está el maquillaje para ser amante robar maridos y destruir tres familias?".

Este "hostigamiento" contra la actriz está generando que las marcas eliminen las promociones de la China Suárez por la masiva ola de comentarios en su contra y a favor de Wanda Nara. Esta situación estaría aumentando la influencia del Team Wanda y causando un arrepentimiento por parte de las marcas, lo que complica el mundo laboral de la actriz.

Publicidad

Frente a esta situación, los seguidores de la China Suárez han respondido, dejando un claro mensaje a la marca que borró la publicación de la actriz: "Por qué sacaron el post con la China Suárez? Sacarlo es sinónimo de complicidad a este hostigamiento que padece desde hace más de un año". Uno de los comentarios también defendió a la artista, señalando que los atacantes son "bots y gente infeliz sin un mínimo de educación," pero destacó que Eugenia cuenta con "muchísimo apoyo, solo que de un target más discreto y educado en redes, pero con poder de compra medio/alto".