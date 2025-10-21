Más de una década después de su mediática separación, la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa vuelve a ser tema de conversación. Esta vez, fue Yanina Latorre quien, con su habitual estilo sin filtros, reveló el verdadero vínculo que seguiría uniendo a la estrella musical y al empresario argentino.

Lejos de una ruptura total, la panelista aseguró que la separación en 2011 fue únicamente en el plano amoroso, ya que el lazo profesional y económico entre ambos nunca se disolvió. "Shakira y Antonio De La Rúa siempre siguieron juntos. Los dos tienen un vínculo. Ella lo adora, él la adora a ella. Y él sigue trabajando con ella, maneja la carrera", afirmó Latorre ante la sorpresa del resto del panel.

Publicidad

La información desvelada por Latorre apunta a que De La Rúa, quien fue pareja de la artista durante once años y es considerado por muchos como el impulsor de su carrera global, continuaría siendo una pieza clave en la gestión de los negocios y los derechos artísticos de la intérprete de "Waka Waka".

Esta revelación echa luz sobre la naturaleza de la relación entre Shakira y su expareja, en un momento donde la cantante ha vuelto al centro de la escena mediática tras su ruptura con Gerard Piqué y su posterior éxito con canciones que claramente hacen referencia a sus exparejas. El hecho de que De La Rúa siga involucrado en su carrera sugeriría una sólida confianza profesional que ha trascendido el fin de su romance.