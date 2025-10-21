Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > ¿Siguen unidos?

Se reveló que Shakira y Antonito De La Rúa "siempre siguieron juntos" tras la separación

La panelista de LAM y referente del espectáculo brindó detalles inéditos sobre la relación post-ruptura de la cantante colombiana y el hijo del expresidente.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El vínculo profesional y económico nunca se cortó.

Más de una década después de su mediática separación, la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa vuelve a ser tema de conversación. Esta vez, fue Yanina Latorre quien, con su habitual estilo sin filtros, reveló el verdadero vínculo que seguiría uniendo a la estrella musical y al empresario argentino.

Lejos de una ruptura total, la panelista aseguró que la separación en 2011 fue únicamente en el plano amoroso, ya que el lazo profesional y económico entre ambos nunca se disolvió. "Shakira y Antonio De La Rúa siempre siguieron juntos. Los dos tienen un vínculo. Ella lo adora, él la adora a ella. Y él sigue trabajando con ella, maneja la carrera", afirmó Latorre ante la sorpresa del resto del panel.

Publicidad

La información desvelada por Latorre apunta a que De La Rúa, quien fue pareja de la artista durante once años y es considerado por muchos como el impulsor de su carrera global, continuaría siendo una pieza clave en la gestión de los negocios y los derechos artísticos de la intérprete de "Waka Waka".

Esta revelación echa luz sobre la naturaleza de la relación entre Shakira y su expareja, en un momento donde la cantante ha vuelto al centro de la escena mediática tras su ruptura con Gerard Piqué y su posterior éxito con canciones que claramente hacen referencia a sus exparejas. El hecho de que De La Rúa siga involucrado en su carrera sugeriría una sólida confianza profesional que ha trascendido el fin de su romance.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS