La nueva temporada de Masterchef Celebrity, conducida por Wanda Nara, no solo unió a la mediática con figuras de su pasado, sino que también puso en el centro de la escena a personajes que, indirectamente, tienen una supuesta "pica" con ella. Este es el caso de Valentina Cervantes, pareja del futbolista campeón del mundo Enzo Fernández.

El periodista Ángel de Brito había sido el primero en señalar la tensión, asegurando que Cervantes "no podía ni ver" a la conductora porque sentía que, frente a las cámaras, Wanda buscaba dejarla "como una tarada". Sin embargo, la raíz de la supuesta enemistad revelada por Yanina Latorre es mucho más directa.

Los mensajes de "plan conquista"

Latorre fue quien reveló que la verdadera raíz del conflicto reside en que Wanda Nara le habría enviado "un par de mensajes a Enzo en plan conquista", una situación que el jugador de la Selección Argentina no le ocultó a su pareja.

Lejos de hacerse problema, la reacción de Valentina habría sido de total indiferencia y humor. Según la información difundida por Latorre, Cervantes contó el episodio en una mesa con otras esposas de futbolistas durante la Copa América de Estados Unidos, supuestamente "muerta de risa" y asegurando que a ella le "chupaba un huevo" (no le importaba en absoluto) lo ocurrido.

La historia encubierta de Wanda

Para sumar más material al escándalo, Latorre mostró en su programa "la historia que Wanda habría subido como mensaje encubierto para Enzo" luego de que él le contara a Valentina sobre los intentos de acercamiento.

Aunque no se detalló el contenido de la publicación en cuestión, el gesto fue interpretado como una indirecta pública al jugador, buscando mantener la atención sobre la situación. Latorre concluyó que Valentina, al no responderle los mensajes, demostró estar al tanto de los movimientos de la mediática: "Lo que Wanducha no sabe es que ella lo sabe... La chiquita es viva", disparó la panelista.