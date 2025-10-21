El Club Atletismo San Juan se destacó en la reciente edición de la Copa Nacional de Clubes, celebrada los días 18 y 19 de octubre en la pista sintética del CeNARD, donde participaron más de 500 atletas de 80 instituciones de todo el país. La delegación sanjuanina estuvo integrada por 15 competidores del Club Atletismo San Juan y una atleta de Barrilete Cósmico, logrando posicionarse en el puesto 19 del torneo.

Este desempeño refleja un año sobresaliente para el club, que participó en todas las categorías y obtuvo medallas en cada una. Cabe recordar que en la Copa de Clubes U18 realizada en San Luis, con 95 clubes participantes, los atletas sanjuaninos alcanzaron el 14º lugar, consolidando su presencia en el mapa nacional del atletismo.

Agustina Recabarren, entrenadora y responsable de la delegación, destacó el esfuerzo de los atletas, entrenadores y familias: “Muy orgullosa de la participación de los chicos representando a San Juan y a Club Atletismo San Juan de la mejor manera. Detrás de cada resultado hay mucho esfuerzo, corazón y trabajo, y estos resultados reflejan todo un año de dedicación”.

Renzo Varoni, también entrenador y atleta, enfatizó el compromiso requerido para competir a nivel nacional: “Cada viaje y cada competencia implica un esfuerzo abismal. Cada medalla y resultado se siente muchísimo y demuestra que estamos en el plano nacional, lo que beneficia enormemente al atletismo sanjuanino”.

Entre los destacados de la Copa se encuentran: Laureano Varoni Ferreyra (400m llanos, 4°), Maycol Coria (3° en lanzamiento de jabalina), Valentín Ramos (Top 10 en 400m y 400m c/vallas), Manuel Zapata (4° en 100m serie y 5° en 200m serie) y Francisco Caballero (2° en 400m serie), entre otros. En la posta 4x400m, el equipo integrado por Jeremías Lanas, Francisco Caballero, Renzo Varoni y Valentín Ramos alcanzó el 4° puesto general. Por su parte, Isabella Gómez Pose, de Barrilete Cósmico, llegó a la final en 100m y obtuvo el 7° puesto.

Con estos resultados, San Juan confirma su crecimiento en el atletismo nacional y proyecta su participación en los próximos Juegos Binacionales, donde ya cuenta con 10 atletas clasificados. La preparación continuará bajo la supervisión de Agustina Recabarren y Renzo Varoni, consolidando un trabajo integral de formación y alto rendimiento.