Agustín Saitta presenta "Precuela de una ilusión" en Sala Z

El ilusionista y mentalista Agustín Saitta se presentará el domingo 2 de noviembre a las 20.30 horas en la Sala Z con su espectáculo "Precuela de una ilusión". La función corresponde a un unipersonal que combina magia mental, humor e interacción con el público en un formato totalmente participativo.

Saitta, quien inició su carrera a los 17 años, ha desarrollado una trayectoria que incluye presentaciones en teatros y eventos corporativos tanto en el ámbito nacional como internacional. El espectáculo ha registrado entradas agotadas en anteriores presentaciones realizadas en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Teatro Quintanilla, Nave Cultural, Taverna Culture Hall y en la localidad de Merlo, provincia de San Luis.

Publicidad

El valor de la entrada general anticipada se ha establecido en $20.000. Las localidades se encuentran disponibles en la boletería de Sala Z, que funciona de lunes a viernes de 9 a 13 horas, y a través de la plataforma digital Passline. La presentación representa una nueva oportunidad para contemplar el trabajo de un artista mendocino que se ha consolidado como referente en el género del ilusionismo y el mentalismo a nivel regional.