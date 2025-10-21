El debate sobre el acoso que sufren las figuras públicas se intensificó en los últimos días tras las denuncias de Agustina Peñalva contra Walter Graziano y el relato de Edith Hermida sobre un hombre que la acecha cerca de su casa. En este contexto, la periodista y panelista de Los Profesionales de Siempre, Josefina Pouso, alzó la voz para compartir la dramática experiencia que ella también vivió.

Pouso reveló que un hombre de gran contextura física, que en un principio parecía ser un simple "fanático", comenzó a exhibir comportamientos acosadores. La situación se volvió especialmente tensa debido a las características del agresor: "No soy miedosa y generalmente los enfrento, pero este hombre era muy grandote y una persona que tenía problemas de salud mental, entonces también tenía una fuerza mucho más bruta", explicó.

La situación escaló rápidamente. El hombre pasó de pedirle fotos, momento en el que se "abalanzaba sobre ella", a seguirla de manera constante. "De repente empecé a ver que me seguía. Yo me quería ir al auto y lo esquivé una, dos o tres veces, pero empecé a ver que cada vez que llegaba a la radio o salía, estaba ahí", contó Pouso.

El miedo se apoderó de su rutina, obligándola a modificar sus hábitos de seguridad. La periodista llegó a un punto en que ya no se atrevía a caminar sola hasta la puerta del edificio o su coche, debiendo coordinar con alguien de su trabajo para que la acompañara ante la presencia constante del acosador.

Finalmente, Pouso reveló que este mismo hombre se convirtió posteriormente en el acosador de Cinthia Fernández. El hostigamiento hacia Fernández terminó en una denuncia formal cuando el individuo logró meterse en el auto de la mediática.

Al reflexionar sobre el límite que separa la admiración de la obsesión peligrosa, Pouso fue contundente: "Primero lo ves como un fanático. Te das cuenta de que no lo es cuando pasa de la foto a seguirte".