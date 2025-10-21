Humberto Tortonese habló por primera vez de manera contundente tras el reciente revés judicial que sufrió Viviana Canosa, cuya denuncia por presunta "trata de personas y corrupción de menores" –en la que lo había involucrado junto a otras figuras como Marley, Florencia Peña y Damián Betular– fue desestimada por la Justicia. El actor no solo cargó contra la periodista, sino que también apuntó al canal que emitía su programa.

"Fue muy duro. Yo sentía que me sacaron una mochila muy grande de encima", comenzó Tortonese en diálogo con la prensa, refiriéndose a la tranquilidad que siente tras el fallo. Sin embargo, su crítica se centró en la gravedad de la acusación infundada y en el espacio que se le dio para que trascendiera. "Esta mujer nos ensució el canal, y el canal lo avaló", sentenció, en una durísima alusión a la emisora que en su momento transmitía el ciclo de Canosa, marcando que la plataforma mediática amplificó el daño.

Publicidad

El humorista, visiblemente afectado por el recuerdo de la situación, enfatizó que lo que más le dolió fue la absoluta falsedad de los dichos y la mancha inmerecida a su imagen. "Acusar a personas sin ninguna prueba de algo tan aberrante… La Justicia ya dijo que no hay nada, nunca hubo nada. Es una irresponsabilidad tremenda", aseguró.

Tortonese, al igual que otros de los mencionados en la denuncia, sostuvo que el único resarcimiento que podría reparar, al menos en parte, el daño moral y personal causado sería un gesto público de la exconductora. "Yo ya estoy agotado de todo este tema, pero lo que sí necesitaría es un pedido de disculpas públicas. No me sirve la mediación, solo una disculpa pública por la falsedad de la denuncia", concluyó, dejando en claro que el tema marcó un antes y un después en la relación con Canosa. La causa ahora se encamina a las acciones legales que los damnificados iniciarán contra la periodista por daños y perjuicios.