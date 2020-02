EL ELN amenaza con un "paro armado" de 72 horas la semana próxima en toda Colombia

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció hoy que hará un "paro armado" de 72 horas en toda Colombia del 14 al 17 de este mes, lo que aleja aún más las posibilidades de reanudar las conversaciones de paz con el gobierno del presidente colombiano, Iván Duque.



El "paro armado" irá desde las 6.00 hora local (8 de Argentina) del viernes 14 de febrero hasta la misma hora del lunes 17, según panfletos distribuidos por esa guerrilla en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela y cuya autenticidad no ha sido confirmada por las autoridades.



El "paro armado" es una modalidad en la que los guerrilleros suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías, incluso si van en caravanas escoltadas por el Ejército.



"Durante el 'paro armado' se respetará el derecho a transportar por las vías a los enfermos que ameriten tratamiento hospitalario, así como también el movimiento de familiares para atender asuntos fúnebres", se señala en el panfleto.



Agrega que los miembros de la guerrilla más antigua de Colombia están orientados "para llevar un comportamiento respetuoso de los derechos de las gentes y las comunidades" durante este paro armado, pero amenaza a "los saboteadores" con darles "el trato de acuerdo a su comportamiento".



Si bien los panfletos no explican las razones de este paro armado, este tipo de acciones se han hecho en el pasado en los aniversarios de la muerte del "cura guerrillero" Camilo Torres Restrepo, que integró el ELN y cayó muerto en combate el 15 de febrero de 1966.



El ELN inició en febrero de 2017 en Quito negociaciones de paz con el Gobierno, cuando el presidente era Juan Manuel Santos, diálogos que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana donde la última ronda de diálogos concluyó sin avances a principios de agosto.



El actual presidente colombiano, Iván Duque, condicionó la continuidad de los diálogos de paz a que ese grupo dejara de secuestrar y liberara a las personas que tiene en cautiverio.



El proceso quedó en punto muerto tras el atentado terrorista cometido por el ELN el 17 de enero de 2019 contra una Escuela de la Policía en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos, entre ellos una ecuatoriana, y 66 heridos.



A raíz de este atentado el Gobierno colombiano pidió a Cuba la entrega de los negociadores de la guerrilla que están en La Habana, lo que hasta el momento no ha sido respondido por el gobierno cubano.