San Martín buscaba darle un nuevo impulso a su estructura deportiva para afrontar la Primera Nacional y había puesto los ojos en una de sus figuras más queridas: "Pampa" Gelabert. La dirigencia verdinegra le ofreció convertirse en el nuevo manager del club, pero el exjugador decidió rechazar la propuesta y lo comunicó a través de un sentido posteo en su cuenta de Instagram.

Gelabert expresó su profundo agradecimiento hacia los directivos por haber pensado en él para ocupar un cargo de semejante responsabilidad: "Quiero agradecer profundamente a la dirigencia de San Martín de San Juan por haberme ofrecido ser el Manager del club. Sentir esa confianza y ese reconocimiento fue realmente un honor enorme para mí."

Sin embargo, explicó que la decisión estuvo atravesada por un motivo estrictamente personal y familiar. Según detalló, su hija de 9 años atraviesa un momento en el que necesita de su compañía diaria, algo incompatible con la dedicación que demanda un cargo como el de manager deportivo.

"Tomar esta decisión me duele muchísimo porque es una oportunidad muy grande la cual más de una vez soñé, pero hoy mi hija de 9 años me necesita cerca. Como padre debo estar a su lado y eso hace que no pueda asumir un compromiso tan grande como el que San Martín merece."

El exvolante también se dirigió a los hinchas, a quienes pidió comprensión y les dedicó palabras cargadas de afecto. "A la gente que siempre me demostró y me demuestra su cariño les pido perdón y ojalá me entiendan, siempre los llevaré en mi corazón."

Gelabert cerró su mensaje con la esperanza de que el club y su vida vuelvan a encontrarse más adelante, y reafirmó que hoy su prioridad es acompañar a su hija: "Perdón nuevamente por no poder estar, ojalá la vida nos vuelva a cruzar en algún momento. Sé que aún quedan capítulos por escribir en nuestra historia verdinegra. Hoy es momento de ocuparme de mi otro amor: mi hija sanjuanina."

La dirigencia de San Martín aún no confirmó si seguirá buscando un perfil similar para ocupar el cargo o si reestructurará el área deportiva. Lo cierto es que la decisión del Pampa generó una ola de mensajes de apoyo, tanto de hinchas como de excompañeros, valorando su sinceridad y su prioridad familiar.

