El transporte aéreo argentino podría enfrentar interrupciones generalizadas a partir del lunes 9 de febrero, luego de que el gremio ATE, que nuclea a los trabajadores de la Anac, confirmara un paro total desde la medianoche, tras fracasar las gestiones para abrir una instancia de negociación con el Gobierno.

La medida fue adoptada durante una asamblea en Ezeiza y afectará las tareas de supervisión, control y administración en los aeropuertos de todo el país. Según fuentes sindicales, la paralización impactará tanto en terminales estatales como privadas, comprometiendo la operación aérea en plena temporada de alta demanda.

El secretario general de ATE-Anac, Marcelo Belelli, denunció que el Ejecutivo no realizó ninguna convocatoria formal para destrabar el conflicto y aseguró que la falta de diálogo obligó a trasladar la disputa al plano gremial. Aerolíneas y usuarios ya fueron notificados para facilitar la reorganización de los vuelos.

El reclamo central gira en torno a la situación salarial. El sindicato denuncia descuentos unilaterales sobre haberes ya abonados, lo que consideran una violación directa de las paritarias. También cuestionan la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizan por el endurecimiento del conflicto y la falta de avances en las negociaciones.

Entre las exigencias planteadas figuran la actualización inmediata de salarios frente a la inflación, la devolución de los montos descontados y garantías sobre la seguridad en la operación aeroportuaria.

El paro se enmarca en un contexto de tensiones recurrentes en el sector aerocomercial. Durante 2025 se sucedieron medidas de fuerza, incluida la declaración de la esencialidad del servicio, mientras que los conflictos en Intercargo profundizaron la confrontación entre el Gobierno y los gremios estatales. La incertidumbre sobre Aerolíneas Argentinas suma presión al escenario.

Se prevé que las mayores demoras y cancelaciones se concentren en las primeras horas del lunes, momento de mayor tránsito de vuelos, y varias empresas ya evalúan reprogramaciones preventivas para minimizar el impacto sobre los pasajeros.