Tras la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei proyecta un aumento de más de USD 1.000 millones para la balanza comercial argentina, gracias a la eliminación de aranceles para 1.675 productos nacionales.

El entendimiento bilateral, cuyo marco se firmó en noviembre de 2025, busca la apertura de mercados para bienes estratégicos, incluyendo recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna. Desde la Cancillería destacaron que la medida “mejora la inversión del país en cadenas de suministro, genera nuevas oportunidades mediante el crecimiento de exportaciones de productos ya comerciados y favorece la apertura de nuevos mercados gracias a mejores condiciones de acceso”.

Por su parte, Argentina eliminará gravámenes para 221 posiciones arancelarias, entre ellas maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos. También reducirá al 2% los derechos sobre otros 20 bienes, principalmente autopartes, y concederá cuotas para vehículos, carne y otros productos del sector agropecuario.

El acuerdo incluye, además, el compromiso estadounidense de examinar los aranceles sobre acero y aluminio aplicados bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos. En paralelo, organismos como el EXIM Bank y la DFC impulsarán financiamiento para inversiones en sectores estratégicos de Argentina.

El sector cárnico será uno de los principales beneficiados: el gobierno de EEUU otorgará un cupo ampliado de 100.000 toneladas anuales para la carne bovina argentina, lo que representa 80.000 toneladas adicionales a las 20.000 ya autorizadas. Según estimaciones oficiales, esto podría generar ingresos extra de aproximadamente USD 800 millones en 2026.

Con este acuerdo, Argentina no solo busca fortalecer su balanza comercial, sino también consolidar la presencia de sus productos estratégicos en uno de los mercados más importantes del mundo, generando un fuerte impulso para la economía y la industria nacional.