Para los amantes de las dos ruedas y embebidos de la pasión tuerca, ya no habrá que esperar tanto para volver a disfrutas de la temporada 2026 de enduro en tierras sanjuaninas. La Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate (ASER) oficializó en sus redes sociales el calendario provincial la cual contiene once fechas pautadas. El campeonato iniciará los días 7 y 8 de febrero, en el marco de la 33ª edición del tradicional Safari tras las Sierras, en Valle Fértil, en articulación con la Asociación de Pilotos Vallistas (Apiva).

La gran novedad para este calendario anual de competencias, será que en la cuarta y quinta fecha, habrá un evento nacional que desembarcará en la provincia por primera vez. Dicho certamen tendrá a competidores de diferentes regiones del país y con sus correspondientes clasificaciones en diferentes categorías.

Por otro lado, la octava y novena fecha coincidirán con la llegada del Campeonato Argentino de Enduro, competencia que en estos últimos cinco años estuvo presente en cuatro oportunidades en San Juan. Estas presentaciones nacionales en el calendario llevan un trabajo en conjunto entre la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (Camod) y ASER. No obstante, aún queda por confirmarse los escenarios en donde deberán desarrollarse las carreras.

Calendario del Campeonato 2026