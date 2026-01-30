Por su paisaje árido y rojizo y sus condiciones de temperaturas extremas, la región desértica de “Los Colorados”, en La Rioja, reúne todas las características necesarias para simular el ecosistema que más esté cercano a Marte. En esta reserva natural de 20 mil hectáreas, se instalará un ambicioso proyecto tecnología aeroespacial para la exploración del cuarto planeta del Sistema Solar.

El emprendimiento se llama “Solar54” y tiene como propósito, investigar nuevos sistemas de producción de alimentos para una futura colonización humana.

Publicidad

Así lo explicó el empresario Martín Bueno, uno de los referentes del proyecto que fue consultado por el portal iProfesional: “La idea es crear un conjunto de domos geodésicos de hábitat, laboratorios e hidrocultivos inteligentes, simulando las condiciones y tecnología de cultivo y vida a ser utilizados en futuras exploraciones espaciales a Marte”.

Los módulos incluirán cultivos hidropónicos controlados por IOT (Internet de las Cosas) y se integrarán con un laboratorio geodésico para la simulación del hábitat y las condiciones de sustentabilidad en Marte, así como el desarrollo de nanosatélites de exploración espacial. Todas las instalaciones del predio funcionarán con energía solar, con lo que el proyecto será a carbono neutral.

Publicidad

“Solar54” es financiado con fondos del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con participación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), también CONICET, la Universidad Nacional de la Rioja y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Como en 2024, el desarrollo de este proyecto se discontinuó por el ajuste presupuestario del gobierno nacional presidido por Javier Milei, Martín Bueno comentó de qué modo lograron salvar la iniciativa, buscando otras fuentes de financiación. “Ante la nueva realidad, salimos a buscar alianzas estratégicas con agencias espaciales internacionales, y encontramos un gran interés en el Centro Espacial de Emiratos Árabes. Ahora, esperamos contar prontamente con financiamiento para reanudar este proyecto que ubica a La Rioja y a la Argentina en la frontera de la exploración espacial”, sostuvo el empresario y anunció que “la primera misión comenzará 6 meses luego de instalar el primer módulo”.

Publicidad

Un desierto lleno de historia

Hace 300 millones de años, la zona de “Los Colorados” era un lecho marino. Esto lo evidencia una gran cantidad de restos fósiles de conchas marinas encontrados por los arqueólogos. Varios milenios después, los pueblos originarios de la “Cultura de la Aguada” dejaron sus huellas en petroglifos que aún pueden verse en las rocas. Siglos después, también pasaron las tribus diaguitas que dejaron huellas y piezas de vasijas y morteros de piedra.

Y por esas curiosidades de la historia, esta región también sirvió como refugio a Ángel Vicente “El Chacho” Peñaloza, el caudillo riojano federal. Antes de ser asesinado en 1863 -sin juicio por el Mayor Pablo Irrazábal, ordenado por el presidente Bartolomé Mitre y promovida políticamente por Domingo F. Sarmiento- Peñaloza se había escondido en una pequeña cueva que, al día de hoy, es punto de interés turístico para la zona. Incluso, el punto es significativo, desde el punto de vista cultural y antropológico, porque el sitio integra la traza del Camino del Inca, la red de caminos del imperio incaico que unía desde el extremo sur las zonas de Mendoza, San Juan, La Rioja y llegaba hasta Cuzco.

El parque está abierto todos los días, y se accede por la ruta 74 desde Chilecito (recorriendo 96 kilómetros entre montañas y viñedos) o desde la ciudad de La Rioja, que está a 106 kilómetros.

Para terminar, el proyecto “Solar54” que se encuentra en una etapa de construcción, podría ocupar a más de 150 obreros. Sin embargo, los pobladores del paraje, tienen opiniones divididas en torno a que si el proyecto alentará el trabajo y progreso para la comunidad local, o bien, pueda tener un impacto negativo en el ecosistema.