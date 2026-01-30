La academia Sentimientos de danza del departamento Iglesia fue invitada a participar de la XVI Cabalgata a la Difunta Correa, que se realizará los días 7 y 8 de febrero en la localidad chilena de Vicuña. Sin embargo, el grupo necesita reunir $4.800.000 para costear el traslado y apeló a la solidaridad de los sanjuaninos para poder representar a la provincia en el país vecino.

Cecilia Alfaro, secretaria de la academia, habló con DIARIO HUARPE y explicó que funciona sin fines de lucro y representará a San Juan como la única institución de danza invitada a la tradicional cabalgata. En ese contexto, indicó que los costos del viaje deben ser afrontados íntegramente por ellos mísmos.

“El presupuesto que nos pasó una empresa privada es de $4.800.000 más IVA para trasladar a 20 personas. Necesitamos que sea una trafic o minibús que pueda pasar por Agua Negra. Un colectivo tendría que ir por Mendoza y son más de 10 horas de viaje”, detalló.

En ese sentido, aclaró que, afortunadamente, la organización del evento en Chile se hará cargo del resto de los gastos. “La municipalidad de Vicuña nos cubre la estadía y la comida, por eso solo necesitamos resolver la movilidad”, agregó.

El proyecto es impulsado por el profesor Diego Varela, quien busca ampliar las oportunidades del grupo más allá del departamento. “El profesor da clases gratuitas y no se conforma con participar solo en actividades y celebraciones locales, sino que apuesta a que los chicos puedan viajar a otras provincias y países, representando el folklore y mostrando su trabajo”, explicó Alfaro.

Según detalló la secretaria, la academia cuenta con más de 90 alumnos, desde los 4 años en adelante. No obstante, al viaje a Chile asistirán 18 alumnos más el profesor. “Van a viajar personas de entre 18 y 39 años, además de dos menores de 10 y 11 años”, precisó.

Desde la institución señalaron que intentaron gestionar apoyo tanto del sector privado como del estatal, pero no obtuvieron respuestas concretas. “Muchas empresas nos dijeron que iban a colaborar y después no respondieron. Desde lo departamental y provincial tampoco hemos tenido respuestas”, manifestaron.

Asimismo, indicaron que recibieron advertencias sobre posibles inconvenientes en la aduana, algo que fue descartado tras una consulta directa. “Fui personalmente a la aduana y me confirmaron que, si la movilidad tiene las habilitaciones al día, no hay ningún problema”, aclaró.

La presentación artística en Chile incluirá una puesta en escena basada en la vida de la Difunta Correa. “Se armó una coreografía que caracteriza su historia”, explicaron. Además, el grupo fue invitado a presentarse el domingo 8 en la Plaza de Armas Gabriela Mistral, en el marco de los festejos de carnaval de Vicuña.

Dónde colaborar

Para colaborar con la academia de danza, se puede aportar el monto que se desee a la cuenta academia.lemon2025, a nombre de Cecilia Alejandra Alfaro.