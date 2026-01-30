Onças do Iguaçu es una iniciativa científica y de conservación brasileña que trabaja en la protección del yaguareté, una especie que está a punto de la extinción, amenazada por la caza furtiva y la extracción ilegal. Especialistas de este equipo, detectó a través de sus cámaras de observación y estudio, que Janaína, una hembra de yaguareté identificada en 2018, tuvo dos cachorros.

La madre y sus crías, tienen entre cinco y seis meses y presentan un desarrollo saludable, fueron vistas en el sector brasileño del Parque Nacional Iguazú, en la ciudad de Foz.

El seguimiento a Janaína y sus crías continuará en los próximos meses, para monitorear la salud de los pequeños y la dinámica de la población.

Además, está prevista una votación comunitaria para asignar nombres a los nuevos cachorros cuando se conozca su sexo, detalló el Proyecto Onças do Iguaçu, vinculado al Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).

Los cachorros fueron detectados por los científicos con un sistema de cámaras especiales.

Este hallazgo representa una excelente noticia para la biodiversidad regional, ya que quedan menos de 300 ejemplares en toda la región. De ese total, 25 viven en las 185.000 hectáreas del Parque Nacional do Iguaçu, el único sector de la Mata Atlántica donde la población muestra una tendencia de crecimiento sostenido.

Onças do Iguaçu emplea tecnologías de captura de imágenes y promueve la participación comunitaria en acciones como la elección de nombres para las nuevas crías y la educación ambiental. Uno de sus objetivos principales es reducir la extracción ilegal de cachorros y fortalecer la protección de los carnívoros nativos, evitando su traslado a zoológicos o centros de rescate.

La identificación de Janaína en 2018 fue una positiva noticia para los especialistas, que luego se vio potenciada por su rol clave en la recuperación del yaguareté en la Mata Atlántica. En total hay cinco camadas de cachorros documentadas bajo vigilancia científica, lo que la convierte en la hembra más prolífica del área.

El yaguareté es una especie en peligro de extinción. Se registran unos 300 ejemplares en límite argentino-brasilero.

De acuerdo con el Proyecto Onças do Iguaçu, en 2019 tuvo dos o cinco cachorros (el número varía según la fuente), uno en 2021, tres en 2023, uno en 2024 y dos en 2025.

Su nombre, según precisó el sitio Noticias Ambientales, fue elegido por los miembros del proyecto y significa “la señora de las aguas”, en referencia a la relación del yaguareté con los ríos y áreas húmedas de la selva misionera y paranaense.

“Es fundamental que hayan nuevas crías de yaguaretés para la conservación de la especie”, concluyeron los investigadores tras el descubrimiento, quienes consideran que solo un manejo activo y la vigilancia estricta sobre el área protegida pueden consolidar el progreso alcanzado en Iguazú.