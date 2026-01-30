El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte, informó que este viernes 30 de enero el tránsito por Ruta Nacional 40, en su tramo norte, estará interrumpido desde las 7:30 horas por el desarrollo de una etapa Reina de la Vuelta a San Juan.

La cartera deportiva informó que el tránsito hacia Jáchal se habilitará a partir de las 10 horas, hacia Calingasta desde las 11:15 y hacia Iglesia a partir de las 14 horas. Como alternativa, quienes se dirijan a Iglesia pueden pasar por Jáchal desde las 10.

La competencia tendrá largada a las 8:30 horas desde el departamento Santa Lucía. El punto de inicio será en la intersección de calle General Paz y Aberastain, frente a la plaza principal, mientras que la llegada está prevista en el Alto del Colorado, en el departamento Iglesia.

El tren controlado se desplazará inicialmente por calle General Paz hacia el este, luego por calle Colón hacia el norte hasta el cruce con avenida Libertador General San Martín, donde se ubicará el kilómetro cero de la etapa, con un tramo aproximado de 1,2 kilómetros.

El recorrido oficial continuará por calle Colón hacia el norte hasta avenida Benavídez, en Chimbas. Desde allí, avanzará hacia el oeste hasta el lateral de Ruta 40, para luego tomar la subida a la traza nacional, atravesar el puente sobre el río San Juan y la rotonda de ingreso al departamento Albardón.

Posteriormente, la caravana seguirá por Ruta 40 hasta empalmar con Ruta 436, en la zona de Talacasto. Allí, girará hacia el oeste hasta el derivador y continuará por Ruta 149 hacia el norte hasta la línea de meta, ubicada en el Alto del Colorado, en Iglesia. La etapa tendrá una extensión aproximada de 139,5 kilómetros.

El corte de tránsito fue dispuesto en coordinación con la Policía de San Juan, que estará a cargo del operativo de seguridad y control vehicular. Desde el Ministerio recomendaron a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas mientras se desarrolle la competencia.