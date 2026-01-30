En la última jornada de la fase liga de la UEFA Europa League, Aston Villa protagonizó una remontada y venció por 3-2 al Red Bull Salzburgo en el estadio Villa Park. El conjunto inglés revirtió un 2-0 en contra y cerró su participación en la etapa regular con una victoria que le permitió clasificar directamente a los octavos de final del certamen.

El equipo dirigido por Unai Emery afrontó el compromiso con una formación alternativa, ya que había asegurado previamente su clasificación. En ese contexto, el Salzburgo logró imponer condiciones durante la primera etapa, aunque se encontró con una actuación determinante de Emiliano Martínez, quien sostuvo al local con varias intervenciones clave.

La acción más destacada del arquero argentino se produjo a los 19 minutos, cuando respondió con una doble atajada tras un remate de Soumaïla Diabaté desde la medialuna y un posterior intento de Karim Konaté. El Salzburgo volvió a exigirlo en reiteradas ocasiones, pero el Dibu respondió con seguridad y mantuvo a su equipo en partido.

A los 32 minutos, el conjunto austríaco logró abrir el marcador luego de un error defensivo de Tyrone Mings. Edmund Baidoo recuperó el balón dentro del área y asistió a Konaté, cuyo remate terminó en gol tras un intento fallido de despeje de Víctor Lindelof. Antes del descanso, Martínez volvió a intervenir en dos ocasiones para evitar que la diferencia se ampliara.

En el inicio del segundo tiempo, el Salzburgo aumentó la ventaja con un gol de Moussa Kounfolo Yeo, quien definió de taco dentro del área chica tras un centro de Kerim Alajbegovic y puso el 2-0 parcial.

Aston Villa reaccionó a partir del descuento, que llegó tras una jugada asociada entre Emiliano Buendía y Morgan Rogers. El argentino asistió al mediocampista inglés, quien definió rasante para el 2-1, convalidado tras revisión del VAR. Buendía fue reemplazado minutos más tarde.

El equipo local ganó confianza y fue en busca del empate, que llegó por intermedio de Tyrone Mings, quien se redimió de su error previo y convirtió de cabeza el 2-2. Con el impulso anímico a su favor, Aston Villa continuó presionando y encontró el gol del triunfo en el tramo final: Jamaldeen Jimoh-Aloba apareció en el área y selló el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Aston Villa finalizó la fase liga en la segunda posición con 21 puntos, los mismos que el Lyon, que se quedó con el primer lugar por diferencia de gol tras vencer al PAOK. El Salzburgo, en tanto, quedó eliminado de la competencia.

La agenda del conjunto inglés continuará en la Premier League, donde este domingo desde las 11:00 recibirá al Brentford en Villa Park, en un encuentro clave por la lucha en la parte alta de la tabla.