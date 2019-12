El entrenador argentino Jorge Sampaoli recibió un ultimátum de Palmeiras

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador argentino Jorge Sampaoli recibió un ultimátum de Palmieras de Brasil para que decida hoy si va a aceptar o no la propuesta de la entidad para contratarlo.



Palmeiras quiere que el ex entrenador del seleccionado argentino de una respuesta definitiva ya que en caso de que no acepte irán en busca de otro entrenador, señaló Globo Esporte.



El apuro de Palmeiras pasa por la planificación de la temporada 2020 y ya son dos semanas desde el alejamiento del entrenador Mano Menezes y aún no han elegido el reemplazante.



Además el nuevo entrenador tiene que analizar al plantel, tomar decisiones sobre las salida y llegada jugadores con vistas a las competencias de 2020: Torneo Paulista, Copa de Brasil, Copa Libertadores y Brasileirao.



En la reunión con Sampaoli celebrada el jueves pasado en el hotel donde se hospeda el entrenador en Río de Janeiro, se analizaron todos los nombres del equipo actual, así como las promesas de las divisiones inferiores.



Sin embargo, el argentino no se contactó al club durante todo el día de ayer, lo que motivó a la dirigencia del club fijar como fecha límite para una respuesta el día de hoy, de lo contrario Palmeiras irá por otro director técnico.



Sampaoli decidió no continuar en Santos, pese a que tenía contrato hasta diciembre del año próximo, y tampoco acepó la propuesta de Racing, que a través del secretario técnico Diego Milito se contacto con él.