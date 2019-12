El escandaloso beso de Fede Bal y Lourdes Sánchez que enojó al Chato Prada

La pareja de Fede Bal y Lourdes Sánchez es una de las más talentosas y explosivas del Bailando, y una vez más quedó demostrado en la semifinal que protagonizaron este jueves frente a Flor Vigna y Facu Mazzei. Sin embargo, la primera coreografía de la noche generó de nuevo un momento de tensión a partir del beso que el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri le dio a la pareja del Chato Prada en el cierre de la misma.

Es que cuando le tocó el turno de dar su devolución, Pampita pidió si podía ver el beso en cámara lenta. “¿Se ensayó este beso también o no?”, preguntó la top model con picardía. “La vez pasada no habían ensayado, pero éste fue más largo”, agregó.

“Estaba todo saliendo tan mal, no abría la pantalla, llegamos ahí y ¡¡estabas vos en el medio!! Yo en mi cabeza dije ahora le doy un beso y la rompo, en el beso por lo menos le doy con una frutillita”, intentó justificar Fede.

“Que se acuerden del beso por lo menos, a mí me pasó lo mismo, te juro”, agregó Lourdes, en sintonía con su compañero.

“¿El señor Prada aprueba este beso?”, indagó Tinelli.

“No”, respondió el productor secamente.

“¿No en qué nivel de no? ¿No con letras mayúsculas, una minúscula, una negrita, no sé, qué tipo de letra?”, insistió el conductor.

“Mayúscula negrita”, sentenció Prada, visiblemente molesto.

“¿Usted sabía que iba a ser así?", le preguntó entonces el candidato a presidente de San Lorenzo.

“No”, destacó el Chato.

“Es que nosotros tampoco, no lo ensayamos, salió”, intentó justificarse Lourdes.

“Cuando bailamos no hay que medirse, si vas a medias no vayas. Si tengo que pedir disculpas no tengo problemas, voy al control, le doy la mano”, propuso Fede, pero el Chato lo rechazó en forma contundente.

“No hace falta, que se quede en la pista”, lanzó.

“No lo vio nadie, no se preocupen”, les dijo Pampita entre risas. “Hay que darlo todo, además en personaje todo vale”, los justificó.

FUENTE: Infobae