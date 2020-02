El español Santiago Cazorla elogió a Riquelme: "Ha sido el mejor de mis compañeros"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El futbolista español de Villarreal Santiago Cazorla, quien ganó dos ediciones de la Eurocopa (2004 y 2008) elogió hoy a su ex compañero Juan Román Riquelme por ser el "mejor" de todos los jugadores con los que compartió plantel.



"He jugado con jugadores muy buenos a lo largo de mi carrera tanto en el Villarreal, Arsenal y selección, pero para mí Román ha sido el mejor de todos. Un jugador diferente, que ganaba partidos él solo y tengo la suerte de haber jugado con él", apuntó el volante ofensiva de gran presente a los 35 años.



"Tengo que contar que Román me escribe mucho últimamente y que se alegra mucho por mí, de que me vaya bien y esté metiendo goles. Ha sido un referente para mí y para este club", recordó del tiempo en el compartieron vestuario en Villarreal durante el 2005-2006.



Cazorla es uno de los mejores de la presente temporada española, con 12 goles, y su equipo está octavo con 35 unidades, cerca de los puestos de clasificación a la Liga de Europa del 2020-2021.



"En La Liga hay un fútbol más físico y se ha igualado mucho más desde lo táctico . Antes se ganaban los partidos con veinte minutos buenos y ahora no te vale. Necesitás estar metido los 90 minutos o lo acabas pagando y el rival te penaliza. Se igualó desde ahí", analizó en la nota con Diario Marca de España.



Además, Cazorla obtuvo dos títulos de Eurocopa (Austria y Suiza 2008 y Polonia y Ucrania 2012) y estuvo en el Mundial 2014 de Brasil cuando su seleccionado quedó eliminado en la primera fase.