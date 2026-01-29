El estado del Paso de Agua Negra para este jueves 29 de enero

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, emitió este 29 de enero de 2026 un informe oficial sobre la situación del Paso Internacional Agua Negra, corredor fundamental que conecta Argentina con Chile a través de la Ruta Nacional 150.

Según el comunicado oficial, el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación de vehículos. El horario de operación autorizado es de 07:00 a 17:00 horas. Fuera de este intervalo, el paso permanecerá cerrado al tránsito.

Recomendaciones de seguridad vial

El informe destaca una serie de medidas de seguridad para quienes transiten por la ruta:

Circulación con luces bajas encendidas de manera obligatoria. Respeto estricto de los límites de velocidad establecidos. Extrema precaución durante todo el trayecto, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en la calzada. Se solicita a los conductores reducir la velocidad y seguir las indicaciones del personal en los sectores de trabajo.

Contactos de utilidad para el viajero

El Gobierno provincial facilitó una guía de contactos oficiales para consultas o emergencias:

Para información vial: Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional. Tel: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (Lunes a viernes, 9 a 18 h).

Para trámites internacionales: Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Instituciones. Tel: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208. Email: [email protected]

Asistencia consular argentina en Chile: Consulado General en Valparaíso. Tel: (+56) (32) 2217419. Guardia (solo emergencias): (+56) (9) 93238104.

Control fronterizo: Gendarmería Nacional Argentina - Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002; Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473.

Emergencias médicas: Hospital Tomás Perón (Rodeo - Iglesia). Tel: 107.

Información de Vialidad en San Juan: Dirección Nacional de Vialidad. Tel: (+54) (264) 4213534. Email: [email protected]

El recordatorio incluye la clave para llamar desde Argentina a Chile: para teléfonos fijos se debe marcar +56 + código de zona + número. El código de zona para La Serena - Coquimbo es 51. Para llamar a celulares chilenos: +56 + 9 + número de celular.