El Chalet Cantoni lanzó su convocatoria 2026 para ciclos culturales

Con el objetivo de consolidar su rol como eje cultural y patrimonial de la provincia, El Chalet Cantoni - Casa Cultural anunció oficialmente la apertura de su segunda convocatoria anual para seleccionar y programar los ciclos culturales que integrarán su agenda durante todo el año 2026. Las inscripciones ya están abiertas y se extenderán hasta el lunes 23 de febrero.

La convocatoria está dirigida a trabajadores de la cultura, artistas, gestores y colectivos sanjuaninos, invitándoles a presentar proyectos en las áreas de artes escénicas, artes visuales y música. La iniciativa busca no solo nutrir la programación del espacio, sino también “acompañar proyectos que dialoguen con la identidad del espacio, fomenten la diversidad de lenguajes artísticos y fortalezcan el vínculo con la comunidad”, según destacaron desde la institución.

Ciclos y categorías disponibles

Los interesados podrán inscribir sus propuestas en las siguientes categorías específicas, diseñadas para abarcar un amplio espectro creativo:

Ciclo de Artes Escénicas: Danza y Teatro.

Volver a la Canción: Propuestas musicales de raíz y canción autoral.

Ciclo de Solistas: Vibra Alterna.

Ciclo de Bandas: Para formaciones musicales.

Ciclo de Exhibiciones: Muestras de Artes Visuales.

Selección y proceso

Las propuestas serán evaluadas por el equipo de producción del Chalet Cantoni en base a criterios artísticos, técnicos y de viabilidad. Los proyectos seleccionados serán notificados de manera directa a través de correo electrónico, integrándose así a la cartelera oficial que durante todo el año animará este emblemático espacio ubicado en pleno centro de la ciudad.

Esta convocatoria refuerza la misión del Chalet Cantoni de ser más que un monumento histórico; busca ser un punto de encuentro activo y dinámico donde el patrimonio arquitectónico dialogue con las expresiones culturales contemporáneas de San Juan. Es una oportunidad para que los creadores locales encuentren una plataforma de visibilidad y desarrollo en un entorno único.

Información clave para postulantes: