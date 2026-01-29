Dirección Nacional de Vialidad emitió un reporte actualizado este jueves 29 de enero tras realizar una recorrida y evaluación in situ del personal técnico. Según el informe, la red vial nacional en la provincia de San Juan se encuentra transitable con precaución.

En la Ruta Nacional 40, el tramo que conecta Huaco con el límite de La Rioja y el trayecto de San Juan a Jáchal permiten la circulación, aunque se advierte que personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona. Asimismo, la RN 40 sur se encuentra transitable. Por su parte, la Ruta Nacional 150 está habilitada tanto en el tramo Jáchal - Rodeo como en el sector Huaco - Ischigualasto, con equipos realizando tareas de mantenimiento en ambos puntos.

Otras rutas confirmadas como transitables son la RN 20, la RN 153 y los dos tramos de la RN 149 correspondientes a Calingasta e Iglesia. En cuanto a la RN 141 (Caucete - La Rioja), el tránsito está permitido mientras Vialidad Nacional trabaja en distintos sectores de la ruta.

Desde el Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitieron el siguiente aviso oficial: "Atención: personal de Vialidad continuará la inspección del estado de las rutas y se mantienen guardias permanentes y campamentos móviles en alerta". Además, el organismo reafirmó estar "comprometidos con la seguridad vial y el mantenimiento de nuestras rutas".

Como recomendaciones generales ante condiciones climáticas adversas, se solicitó a los conductores: "respetar las indicaciones del personal de Vialidad, evitar circular de noche en zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales".