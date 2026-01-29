La Vuelta vivirá este jueves 29 de enero una jornada clave con la disputa de la Etapa 6 en línea, que tendrá como escenario principal al departamento Sarmiento, con paso por Pocito y Rawson, en un recorrido extenso y exigente que promete ser determinante para la clasificación general.

La actividad comenzará a las 14:15 con la concentración de los equipos en Plaza Dominguito, frente a la Municipalidad de Sarmiento, mientras que la largada oficial está prevista para las 15:30. La llegada también se ubicará en el mismo punto, cerrando un circuito que recorrerá distintos sectores del Gran San Juan y el sur provincial. La etapa contará además con transmisión en vivo por streaming, permitiendo seguir cada detalle de la competencia.

El pelotón iniciará la jornada con un tramo en tren controlado de aproximadamente 1,3 kilómetros, partiendo por calle Rivadavia hacia el oeste, luego José Ares, Barboza y finalmente Ruta 40, hasta cruzar las vías del tren y alcanzar el kilómetro cero oficial.

Ya en carrera, el recorrido se desarrollará por Ruta Nacional 40 hacia el norte, pasando por Calle 14 en Pocito, calle Aberastain, Calle 11 y la rotonda de Avenida Joaquín Uñac, para luego ingresar a Rawson por calle Mendoza. Desde allí, los ciclistas continuarán por calle República del Líbano, Avenida España y Avenida Circunvalación, ingresando al anillo hasta salir por Acceso Sur – Ruta 40. El regreso hacia Sarmiento será por Ruta 40 al sur, Avenida Uruguay, calle 25 de Mayo y finalmente calle Rivadavia, hasta la línea de meta frente a la Municipalidad de Sarmiento.

La etapa tendrá una distancia total aproximada de 124,3 kilómetros y contará con puntos clave que pueden generar movimiento en el pelotón. La Meta Montaña estará ubicada sobre Ruta Nacional 40, a la altura de El Cerrillo, en el kilómetro 105. En tanto, habrá dos Metas Sprint: la primera en calle Aberastain y Furque, en Pocito (41,7 km), y la segunda sobre Ruta 40 frente al Velódromo Vicente Alejo Chancay (76,9 km).

Con un trazado variado, pasos estratégicos y final en Sarmiento, la Etapa 6 se presenta como una de las más atractivas de la competencia, donde los candidatos deberán estar atentos para no perder terreno en una Vuelta que entra en su tramo decisivo.