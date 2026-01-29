Durante los últimos ocho meses, el vacunatorio móvil se consolidó como una herramienta clave para fortalecer las políticas de salud pública y garantizar el acceso a la vacunación en distintos puntos de San Juan. En ese período, la unidad participó en 640 operativos de salud y aplicó alrededor de 8.500 dosis, con el objetivo principal de completar el Calendario Nacional de Vacunación.

Fuentes oficiales del gobierno provincial informaron que el trabajo territorial fue intenso y sostenido. El equipo recorrió más de 2.758 kilómetros, alcanzó una autonomía de 92.328,5 horas solares efectivas y visitó 89 escuelas de distintos departamentos, acercando la vacunación a niños, adolescentes y familias que, de otro modo, tendrían mayores dificultades para acceder al sistema de salud.

A su vez, destacaron que el vacunatorio móvil se destaca por ser una unidad equipada con un sistema inteligente de autonomía energética solar, que garantiza la correcta conservación de las vacunas bajo cualquier circunstancia. Esta tecnología permite no solo mantener la cadena de frío, sino también ampliar el alcance geográfico de los operativos, llegando a zonas alejadas y de difícil acceso.

Cómo es el vacunatorio móvil de San Juan

La movilidad cuenta con un sistema fotovoltaico inteligente off-grid híbrido (Smart), compuesto por un inversor híbrido, una batería de litio de 12V – 100Ah y paneles solares monocristalinos bifaciales de 580W. Gracias a este equipamiento, la unidad genera el doble de la energía que necesita para su funcionamiento y dispone de dos fuentes de respaldo adicionales: conexión a red eléctrica de 220V y el alternador del motor del vehículo.

En su interior, el vacunatorio móvil fue diseñado para brindar comodidad y eficiencia en la atención. Dispone de una mesa de trabajo adaptable como camilla, una butaca de vacunación giratoria, mesa plegable para atención de bebés, doble sistema de lavamanos para agua limpia y agua sucia, además de climatización e iluminación adecuadas para el trabajo sanitario.

Esta unidad depende del Programa Provincial de Inmunizaciones, bajo la órbita de la División Epidemiología del Departamento de Medicina Sanitaria, Secretaría Técnica, y forma parte de una estrategia integral para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud.

El Parque de Mayo, el próximo destino del vacunatorio móvil

En continuidad con este trabajo, el vacunatorio móvil estará presente el próximo domingo 1 de febrero, en horario de tarde, en la zona de juegos del Parque de Mayo, donde se desarrollará un nuevo operativo para avanzar con la vacunación y seguir acercando la salud a la comunidad.