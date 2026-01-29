Guerra Temu vs Mercado Libre queda paralizada a la espera de la Corte Suprema

La pulseada legal entre la plataforma china Temu y el gigante regional Mercado Libre enfrenta un impasse judicial que podría paralizar la causa por tiempo indefinido. En un nuevo revés para la firma asiática, dos cámaras de apelaciones se declararon incompetentes para intervenir en su reclamo, por lo que la definición sobre qué tribunal debe tratar el caso quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El conflicto, que pone en evidencia la creciente tensión en el comercio electrónico argentino por la irrupción de las importaciones baratas, se origina en una denuncia de Mercado Libre ante el Ministerio de Economía. La empresa acusó a Temu de realizar prácticas comerciales desleales y publicidad engañosa, violando el Decreto de Lealtad Comercial.

En respuesta, la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno emitió en enero una medida preventiva que obliga a Temu a cesar toda publicidad considerada engañosa. Ante esto, la plataforma china, representada por el apoderado Juan Martín Salvadores de Arzuaga, pidió una medida cautelar a la Justicia para suspender esas actuaciones administrativas, argumentando "vicios y arbitrariedades" en el proceso.

Un conflicto de competencias que paraliza todo

El caso llegó a la Cámara Civil y Comercial Federal, pero se generó un "conflicto negativo" cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se declaró también incompetente. Este miércoles, la primera cámara ratificó su postura, por lo que las actuaciones fueron elevadas a la Corte Suprema para que determine qué tribunal debe actuar como instancia de apelación.

Fuentes judiciales consultadas por iProfesional advierten que, al no existir plazos para que el máximo tribunal se expida, el expediente puede quedar paralizado por tiempo indefinido. Mientras tanto, se mantiene vigente la resolución del Ministerio de Economía que beneficia a Mercado Libre.

El trasfondo: la revolución de las importaciones baratas

Este litigio es la punta del iceberg de un fenómeno que revolucionó el comercio electrónico local. Tras la flexibilización de importaciones a fines de 2024, plataformas como Temu y Shein irrumpieron con fuerza, captando a consumidores con precios bajos, envíos gratuitos y agresivas campañas en redes sociales.

Según datos de la consultora ABECEB, este esquema impulsó en 2025 importaciones por u$s789 millones (1,1% del total), con un crecimiento interanual explosivo del 291,8%. Andreani, la empresa logística aliada de Temu, maneja unos 300.000 envíos mensuales de la plataforma, con paquetes que promedian un valor de u$s70 a u$s76.

La postura de Mercado Libre y el debate regional

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, ha sido vocal en sus críticas, argumentando que el ingreso masivo de productos asiáticos de bajo costo amenaza a las pymes locales —que representan el 90% de las ventas en su plataforma— y al empleo regional. “Estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”, afirmó.

La compañía sostiene que se necesita un marco regulatorio equitativo para todos los competidores. Este debate no es exclusivo de Argentina: países como México, Chile y Uruguay ya han avanzado en endurecer normativas fiscales y de importación para proteger a sus minoristas de la competencia china.

Por ahora, la batalla legal queda en un limbo a la espera de la Corte Suprema, mientras el mercado sigue transformándose y el conflicto entre la apertura comercial y la protección de la industria local se intensifica.