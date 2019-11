El ex Boca Pablo Mouche "mufó" a Gabigol y festejó que River no ganó la Copa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El argentino Pablo Mouche, jugador de Colo Colo de Chile y ex jugador e hincha de Boca, vivió de manera especial la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo jugada el sábado y se mostró feliz por haber "mufado" al goleador del equipo brasileño Gabigol criticándolo por jugar mal antes de marcar dos goles.



Mouche, ex Boca, Lanús y San Lorenzo, confía en las "mufas" y cábalas y fue protagonista de una la “brujería” para con Gabigol quien finalmente hizo los goles con los cuales Flamengo derrotó a River 2 a 1.



Resulta que Mouche durante el partido, publicó un tweet criticando la baja actuación que hasta ese momento, realizaba el “9” del equipo brasileño diciendo: “Che Gabigol sabía que se jugaba el Lima?....”.



Sin embargo, tras los dos goles de Gabigol que le dieron la Copa a Flamengo Mouche se defendió a los demás tuiteros explicando: "Linda mufa. jajaja Nunca falla gente!!! Los que me conocen saben”.



El delantero apeló a citar lo mal que estaba jugando esperando la reacción del goleador y la misma se produjo, brindándole la alegría de ver caer a River siendo él muy hincha de Boca.