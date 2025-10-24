El ex de Lowrdez de Bandana fue imputado por privación ilegítima de la libertad

Leandro García Gómez, empresario y pareja de la artista Lourdes Fernández (exintegrante del grupo Bandana), enfrenta un complicado panorama judicial tras ser imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad. Esta imputación fue confirmada por la agencia Noticias Argentinas.

La situación de García Gómez se complicó luego de un gran operativo policial en la calle Ravignani al 2100, en Palermo, donde el acusado fue detenido. Tras este operativo, la artista Lourdes Fernández fue rescatada y trasladada por el SAME hasta el Hospital Fernández, recibiendo el alta médica durante la madrugada de este viernes.

La imputación formal fue dictada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, que se encuentra subrogada por el fiscal Patricio Lugones. Este delito por el que fue imputado, la privación ilegítima de la libertad, es grave.

Se espera que el acusado sea indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone, debido a la gravedad de los cargos presentados.