Antolín González, expiloto español de automovilismo de 23 años y exsubcampeón de la Fórmula 3 asiática, confesó haber asesinado a su padre con una puñalada en el cuello durante una fuerte discusión familiar ocurrida el pasado 5 de julio en Aranda de Duero, localidad de Burgos, España. El joven permanece en prisión preventiva desde ese día.

Esta semana, González declaró ante el Juzgado de Instrucción N°2 de Aranda de Duero y admitió los hechos, aunque aseguró que actuó en defensa propia. Según su versión, su padre, de 56 años, tomó un cuchillo primero durante la disputa en la nave industrial de la empresa familiar de venta de aceitunas y encurtidos. En el forcejeo, se produjo la mortal puñalada.

Tras el ataque, González escapó y arrojó el arma al río Arandilla. Horas más tarde fue detenido en la pedanía de Sinovas “sin oponer resistencia”, según informaron las autoridades. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, el hombre falleció en el lugar.

El joven piloto, sin antecedentes penales, explicó que la situación se descontroló tras la acalorada discusión. De confirmarse su versión, podría beneficiarse con una reducción de pena al considerarse que actuó en defensa propia. González seguirá detenido a la espera del juicio que determinará su responsabilidad en el crimen.

Antolín González fue considerado una de las grandes promesas del automovilismo español. Con apenas 13 años se convirtió en el piloto más joven en subirse a un monoplaza de Fórmula 3, y compitió en la Fórmula 4 Española, Fórmula Masters China y Asian Fórmula Renault Series, donde fue subcampeón en 2018. Sin embargo, la falta de apoyo económico truncó su sueño de llegar a la Fórmula 1, pese a su talento reconocido a nivel internacional.

La noticia del crimen conmocionó a la comunidad automovilística española, que sigue con atención la investigación judicial sobre el caso.