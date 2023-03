El exfuncionario kirchnerista Ricardo Jaime fue liberado esta madrugada después de casi siete años en la cárcel por corrupción. La excarcelación se realizó a las 4.30 de la madrugada desde la Alcaidía de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal con el fin de evitar que se transmitieran imágenes de su liberación.

El Tribunal Oral Federal N°7, encargado del juicio por el caso Cuadernos, decidió no renovar la prisión preventiva que permitía que Jaime continuara detenido. Los jueces Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, por mayoría, determinaron que Jaime quedaría en libertad a partir de hoy. El juez Fernando Canero votó en disidencia y sostuvo que Jaime debía permanecer detenido con prisión domiciliaria. La fiscal del juicio por el caso Cuadernos, Fabiana León, también expresó que Jaime debía seguir en prisión.

Los jueces resolvieron no prorrogar la prisión preventiva de Jaime ante un pedido de sus defensores, debido a que su salud había empeorado. El Servicio Penitenciario Federal informó que Jaime presentaba problemas de hipertensión arterial, hipotiroidismo, hiperglucemia, un nódulo benigno en el pulmón, un carcinoma basocelular lobulado y una depresión reactiva.

Como el juicio por el caso Cuadernos no comenzaría en el futuro inmediato y Jaime no podía interferir en la investigación, se decidió su liberación. El exfuncionario kirchnerista condenado en seis casos de corrupción deberá usar una tobillera electrónica y no puede salir del país. También le retiraron el pasaporte y tiene la obligación de informar si cambia de domicilio o se aleja a 70 kilómetros de donde vivirá.

Jaime, quien se instaló en el barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba, hizo carrera política en Santa Cruz con su amigo Néstor Kirchner, de quien llegó a ser ministro de Educación en la provincia patagónica. En 2003 llegó a la Secretaría de Transporte de la Nación. Jaime fue detenido en abril de 2016 y estuvo en la cárcel de Ezeiza desde entonces. Durante los últimos meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue condenado en dos ocasiones.

La tercera fue la condena por su responsabilidad en la Tragedia de Once, que se dictó en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri. En 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, Jaime fue condenado por otros tres casos de corrupción. Todavía quedan expedientes abiertos y juicios pendientes.