Este jueves por la mañana las personas que se encontraban trabajando y esperando ser atendidas en las oficinas de PAMI, en Avenida Córdoba y Mendoza, vivieron momentos de tensión tras una discusión que fue escalando en intensidad y terminó en el enfrentamiento entre un hombre de 75 años y un oficial de la Policía Federal. Presuntamente, el jubilado habría intentado sustraerle el arma reglamentaria al oficial. Marzio Meglioli, director del organismo, dijo que la empleada agredida ya realizó la denuncia correspondiente.

"Se molestó (el jubilado), no sabemos bien por qué y empezó a agredir a una de las empleadas. Cuando le pidieron que se calme, intentó sacar el arma de la cintura del oficial de la Policía Federal", detalló Marzio Meglioli, director del PAMI, a DIARIO HUARPE.

Según trascendió en las primeras horas del jueves, el hombre habría llegado hasta el lugar con un reclamo por la quita de los remedios. De acuerdo al relato de los trabajadores, el jubilado ante la imposibilidad de poder solucionar el problema se ofuscó y comenzó a los gritos y a golpear el mobiliario de una de las empleadas administrativas del sector, que finalmente terminó realizando la exposición. "Ahora deberá presentarse a declarar", explicó Meglioli.

La voz del protagonista

DIARIO HUARPE habló con el hombre de 75 años que prefirió guardar su identidad y quien contó su versión de los hechos. "El joven (haciendo referencia al efectivo policial) me tiró al suelo y me pegó en el codo, todo porque yo le pregunté a la señora que me diera la providencia y no me daba casi pelota y como yo levanté la voz porque hablo así, el señor me dijo que no me dejaba pasar y puse las manos así y me tiró al suelo. Yo soy un jubilado de 75 años que tiene problemas del corazón y de la columna", relató el hombre.