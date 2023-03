El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el fundador de La Cámpora Máximo Kirchner cerraron el plenario de agrupaciones kirchneristas en Avellaneda, que tuvo como premisa la consigna "Luche y Vuelve, Cristina 2023", que brega por la candidatura de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Con duras críticas a la gestión presidencial de Mauricio Macri y a la Justicia, ambos dirigentes remarcaron la necesidad de una reorganización de la militancia para evitar la "proscripción" de la líder oficialista.

Asimismo, no faltaron las menciones al presidente Alberto Fernández, quien es criticado desde el kirchnerismo por la gestión nacional y sus aspiraciones por competir para su reelección en las PASO de agosto.

El cierre, a cargo de Máximo Kirchner, tuvo como puntos centrales las críticas hacia el Fondo Monetario Internacional y el manejo político de la gestión nacional. "Parece mentira que haya compañeros que están más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante", lanzó el líder camporista entre aplausos, en referencia a las pretensiones de Alberto Fernández por competir en las elecciones presidenciales de este año.

"Nuestro país no puede estar de remate, hay que cuidarlo. No puede ser que la dirigencia argentina piense que se debe cuidar los zapatos andando de rodillas. Una batalla tiene que dar. Una", insistió el presidente del PJ bonaerense en otra referencia al Presidente, a quién aludió más tarde: "Si bien Macri es el responsable, si nuestro frente hubiera tenido mayor decisión y coraje, quizá nuestra realidad y la negociación se hubieran dado de otro modo".

El escenario de los principales dirigentes que asistieron al plenario de la militancia kirchnerista en Avellaneda.

"De la manera en la que está estructurada la deuda es imposible proponer mejoras y a la vez enfrentar a los acreedores. Las dirigencias que quieran gobernar deberán dialogar con la sociedad y sin mentir", dijo en un segmento de su discurso, en referencia al acuerdo con el FMI.

Con menor énfasis en la interna oficialista, Axel Kicillof se centró en cuestionamientos a la Justicia por la causa Vialidad, así como en la arenga por la candidatura de la Vicepresidenta.

"Cuando tratan de prohibir a Cristina quieren ignorar la historia y a las luchas. No se la va a proscribir porque el pueblo no es tonto, porque se rompe con militancia, con compromiso, con el pueblo en la calle, diciendo que al peronismo no le va a condicionar las candidaturas", afirmó Kicillof.

Además, sintetizó que "si el pueblo quiere que sea Cristina, va a ser Cristina", en referencia al pedido por una postulación electoral de la exmandataria.

"Hubo unos vivos que pensaron que se podía hacer peronismo sin Perón. Y ahora hay algunos que creen que se puede hacer peronismo sin Cristina", recordó.

El acto fue la sede de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN), en el que se recordó el triunfo de Héctor Cámpora el 11 de marzo de 1973, que terminó con la proscripción del peronismo.

Qué dice el documento final del plenario en Avellaneda

Los asistentes a este plenario en el cual militantes y dirigentes del Frente de Todos debatieron en base a un documento común sobre la coyuntura política, en el que postularon los pasos a seguir para "romper con la proscripción" de la líder del espacio.

"¿Por qué tanta saña, persecución y odio contra Cristina Kirchner? La respuesta es simple: con Cristina vivíamos mejor. Con ella avanzamos en la recuperación de un proyecto basado en la producción y el trabajo, recuperamos la Justicia Social, reafirmamos soberanía", indica el texto que compartido por un espacio político comandado por el referente de La Cámpora y dirigente bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque.

Agrupaciones políticas, sociales y sindicales kirchneristas realizarán hoy en el partido bonaerense de Avellaneda, un plenario de militantes con la consigna ''Luche y Vuelve, Cristina 2023". (Télam)

Además, el documento precisa: "La moderación no es nuestro idioma. Construir la patria de los humildes es nuestra bandera. Enfrentamos a los poderes fácticos que pretenden sumirnos en la resignación".

"El liderazgo de Cristina es hoy irremplazable y sin alternativa. Cristina es la esperanza para vivir dignamente. Por eso, nuestra consigna es clara y determinante: romper la proscripción. Eso implica generar las condiciones para que cristina pueda ser candidata", añade el documento.

Acto en apoyo a Cristina Kirchner en Avellaneda

La convocatoria se llevó a cabo desde las 16, en el día en el cual se conmemoran los 50 años de la victoria del candidato del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), Héctor J. Cámpora, quien obtuvo un triunfo electoral que le permitió al peronismo volver al luego de 18 años de proscripción.

Los organizadores establecen una analogía muy definida entre la proscripción al expresidente y fundador del movimiento justicialista, Juan Domingo Perón, y la situación de Cristina Fernández de Kirchner, tras la difusión de los fundamentos de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que recibió en la causa Vialidad.

La convocatoria de la militancia al plenario en Avellaneda. (Captura)

El encuentro de hoy fue en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda. La militancia allí dispuesta debatió en distintas comisiones la elaboración de un documento final que exprese la postura del espacio al respecto de la coyuntura.

Banderazo opositor al Obelisco en apoyo a la Corte Suprema

A pocos kilómetros, espacios políticos y civiles de la oposición convocaron una manifestación al Obelisco porteño en contra de la avanzada del Gobierno nacional contra la Corte Suprema de Justicia.

En espejo al repudio que se espera por parte del kirchnerismo en Avellaneda, organizaciones de la sociedad civil convocaron a una manifestación en apoyo a la Corte Suprema de Justicia en el Obelisco porteño a las 16 horas.

Entre los adherentes se encontraron los espacios pertenecientes a Juntos por el Cambio, Republicanos Unidos y la Coalición Cívica-ARI, quienes irán con sus referentes como María Eugenia Talerico y Ricardo López Murphy, por los primeros, y Maximiliano Ferraro por el otro.

Asimismo, el actor Luis Brandoni adhirió al llamado hecho por redes sociales, haciendo alusión a la situación económica del país: "Queremos manifestar nuestro descontento con esto y la esperanza de que después de las elecciones las cosas van a cambiar".

