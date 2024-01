El expresidente Alberto Fernández se entrevistó este lunes con el Papa Francisco. El encuentro fue confirmado por la Santa Sede, además el expresidente publicó fotos del encuentro en el que estuvo acompañado por su hijo menor.

De acuerdo a las primeras informaciones, el Sumo Pontífice estuvo durante 20 minutos con el expresidente argentino. “El Santo Padre recibió en audiencia esta mañana al señor Alberto Ángel Fernández”, indicó la Santa Sede en el escueto comunicado diario desde donde aclararon que se trató de una audiencia privada y por eso no hay foto oficial ni se supo el contenido de la charla entre el Papa y Fernández.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Hoy visité a nuestro querido papa Francisco para agradecerle todo lo que ayudó y ayuda a la Argentina”, informó Alberto Fernández a través de las redes sociales. “Tuve la dicha de poder escuchar, una vez más, con humildad sus valiosas reflexiones sobre el presente de nuestro mundo”, agregó el expresidente poco después de la audiencia privada.

En el mismo mensaje, Fernández aclaró por qué su pareja, Fabiola Yáñez, no participó del encuentro. “Estuve acompañado por nuestro hijo Francisco, a quien bendijo con amor. Fabiola no pudo viajar porque el sábado fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis. Me transmitió (el Papa) para ella sus deseos de una pronta recuperación”.

El encuentro entre ambos estaba previsto para el mes de noviembre, poco antes de que llegara el fin de mandato de Fernández, pero se aplazó para dar tiempo a que se produjera la transición presidencial.

La reunión entre Alberto y Francisco se dio después de que el líder de la iglesia católica confirmará que está preocupado por el país y anunciara que tiene pensado visitar la Argentina durante 2024.

Publicidad

“Sí, me preocupa porque la gente está sufriendo mucho allí, es un momento difícil del país y se está planeando la posibilidad de hacer un viaje en la segunda mitad del año”, dijo el líder de la Iglesia católica durante una entrevista televisiva.

A su vez estas declaraciones de Francisco se dieron días después de que el Presidente Javier Milei le envió una carta a Francisco para invitarlo a venir a la Argentina. “Su presencia y su mensaje contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra querida República Argentina”, dice la misiva que difundió el gobierno argentino.