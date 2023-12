El Papa Francisco dio su tradicional mensaje de Navidad desde el Vaticano

Como cada 25 de diciembre, el Papa Francisco sale al balcón central de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano para dejar su tradicional mensaje de Navidad. Cargado de Fe y esperanza, el sumo pontífice hizo entre Israel y Palestina, e invitó a los miles de fieles que estuvieron presentes en el lugar a descubrir la alegría de la llegada de Jesús, que ha nacido en Belén como “una llama inextinguible en medio de la oscuridad del mundo”.

Frente a cientos de personas que esperaban atentos en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco comenzó su mensaje deseando Feliz Navidad y continuó citando varios versículos bíblicos. “La mirada y el corazón de los cristianos de todo el mundo se dirigen hacia Belén. Allí, donde en estos días reinan dolor y silencio, resonó el anuncio esperado durante siglos: “Les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor” Estas fueron las palabras del ángel en el cielo de Belén y hoy se dirigen también a nosotros. Nos llena de confianza y esperanza saber que el Señor nació por nosotros; que la Palabra eterna del Padre, el Dios infinito, puso su morada entre nosotros; que se hizo carne, vino “y habitó entre nosotros”. ¡Esta es la noticia que cambia el curso de la historia!

Destacó que el nacimiento del Señor por nosotros “nos llena de confianza y esperanza”, al tiempo que afirmó que es “la noticia que cambia el curso de la historia” y que trae la verdadera alegría, que no es la “alegría pasajera del mundo ni la alegría de la diversión”, sino una “gran alegría”, porque nos hace “grandes”.

Recordó que hoy “abrazamos la certeza de una esperanza inaudita, la de haber nacido para el cielo” y remarcó que “en medio de las tinieblas de la tierra, hoy en Belén se ha encendido una llama inextinguible; hoy, en medio de la oscuridad del mundo, prevalece la luz de Dios”.

“¡Alegrémonos por esta gracia! Alégrate tú, que has perdido la confianza y las certezas, porque no estás solo, no estás sola: ¡Cristo ha nacido por ti! Alégrate tú, que has abandonado la esperanza, porque Dios te tiende su mano; no te señala con el dedo, sino que te ofrece su manita de Niño para liberarte de tus miedos, para aliviarte de tus fatigas y mostrarte que a sus ojos eres valioso como ningún otro”, concluyó el sumo pontífice.