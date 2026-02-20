El Gobierno reconoció este viernes su sorpresa tras conocer que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales. La decisión judicial introduce incertidumbre sobre el acuerdo comercial que la Argentina firmó con Washington a inicios de febrero.

El arancelamiento dispuesto por Trump a mediados de 2025 había llevado a la gestión de Milei a acelerar un entendimiento bilateral con la Casa Blanca para evitar la aplicación de esos gravámenes y consolidar su alineamiento geopolítico con Estados Unidos. Ahora, el fallo podría obligar a reformular parte de ese esquema.

“Va a implicar alguna rediscusión de lo arancelario”, reconoció un funcionario con despacho en Balcarce 50. “No vemos que sea algo imposible de alcanzar. Tenemos una gran relación y nosotros también actuaremos con buena fe para llegar a un entendimiento”, añadió.

Horas después de conocerse la resolución judicial, se realizó una reunión en la Casa Rosada encabezada por el asesor Santiago Caputo. Participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Los funcionarios evitaron hacer declaraciones públicas sobre una eventual caída o reestructuración del tratado. Minutos más tarde se sumó el canciller Pablo Quirno, quien fue el encargado de rubricar el acuerdo y ultimar los detalles del anuncio oficial. También mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El texto del acuerdo aún no fue remitido al país por cuestiones diplomáticas y de traducción. El Ejecutivo prevé enviarlo al Congreso en marzo para su tratamiento legislativo.

Qué contempla el acuerdo bilateral

Según el documento oficial difundido por el Gobierno, Estados Unidos eliminaría aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, lo que permitiría recuperar exportaciones por más de 1.000 millones de dólares.

También se anunció una ampliación a 100.000 toneladas del cupo preferencial para carne bovina argentina, lo que implicaría un incremento significativo de exportaciones en 2026. Además, Washington se comprometió a revisar los aranceles al acero y al aluminio aplicados bajo la Sección 232 de su legislación comercial.

El entendimiento incluye apoyo financiero a inversiones en sectores estratégicos mediante organismos como el EXIM Bank y la DFC, así como compromisos argentinos de reducción o eliminación de aranceles en 221 posiciones arancelarias, con foco en bienes de capital, maquinaria, dispositivos médicos y autopartes.

El instrumento no se limita al comercio de bienes: incorpora capítulos sobre comercio digital, startups y propiedad intelectual, con el objetivo de fortalecer la integración tecnológica y mejorar la competitividad sistémica.

El fallo de la Corte estadounidense, sin embargo, obliga ahora a revisar el alcance del capítulo arancelario y podría modificar la hoja de ruta de una de las principales apuestas internacionales del Gobierno.