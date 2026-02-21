El último partido de Eduardo Domínguez como técnico de Estudiantes de La Plata se transformó en una despedida inolvidable. En el Estadio Jorge Luis Hirschi, los hinchas lo recibieron con carteles, cánticos y una ovación que marcó el clima de una noche especial.

La decisión del DT de continuar su carrera en Atlético Mineiro tomó por sorpresa al mundo Pincha. En las tribunas se leyeron mensajes como “Gracias eternas Barba” y “Esta es tu casa, volvé pronto”. Cuando su imagen apareció en la pantalla durante la formación, todo el estadio estalló en un cerrado “Olé, olé, olé, Barba”.

Al ingresar al campo de juego, Domínguez fue ovacionado de pie y respondió con un saludo visiblemente emocionado. Los hinchas también entonaron el clásico “Dale campeón” y recordaron las vueltas olímpicas conseguidas bajo su conducción, en un ambiente atravesado por la nostalgia y el reconocimiento.

El respaldo popular tiene sustento en los números: el entrenador se despide con cinco títulos, entre ellos la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Profesional 2024, el Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones. En apenas tres años, consolidó uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del club.

Tras el triunfo 1-0 ante Sarmiento de Junín, llegó la imagen más emotiva: los jugadores se quedaron en el campo, formaron una ronda con el DT en el centro y lo homenajearon mientras el estadio seguía cantando. Una postal que selló una despedida a la altura de un ciclo que dejó huella en La Plata.