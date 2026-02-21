Un estremecedor femicidio conmocionó este viernes a la provincia de Santiago del Estero. En la localidad de Las Tinajas, un joven asesinó de tres disparos a su novia y luego se atrincheró en la vivienda donde ocurrió el crimen.

El agresor, identificado como Diego Salto, de 23 años, mató a Thania Santillán, de 22. Vecinos habían advertido previamente su presencia en las inmediaciones con un arma en la mano y dieron aviso a la policía.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, el acusado ingresó al domicilio y se negó a salir. Según fuentes policiales, durante varias horas amenazó con quitarse la vida, lo que derivó en un amplio operativo de seguridad con la intervención de grupos especiales e Infantería, mientras se desarrollaban negociaciones para lograr su rendición.

Finalmente, el joven depuso su actitud y se entregó a las autoridades. La fiscal de la causa, Lucía González Farías, se presentó en la escena y ordenó la autopsia del cuerpo y pericias balísticas sobre el arma utilizada. El acusado quedó imputado por el delito de femicidio.

La noticia generó profunda conmoción en la comunidad. En redes sociales, amigas y allegadas despidieron a la víctima con mensajes de dolor y reclamo de justicia. Thania fue recordada como una joven solidaria y alegre, cuya muerte volvió a encender la alarma por la violencia de género en la provincia.