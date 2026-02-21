Boca Juniors suma un nuevo dolor de cabeza en el inicio de la temporada. El delantero chileno Carlos Palacios será operado de la rodilla derecha en los próximos días, luego de que el tratamiento conservador no diera resultados para tratar la sinovitis que arrastra desde el año pasado.

La intervención quirúrgica apunta a acelerar los plazos de recuperación, aunque el tiempo estimado de inactividad rondaría los 60 días. De confirmarse ese plazo, el atacante quedaría al margen del arranque de la Copa Libertadores, el gran objetivo del Xeneize en 2026.

Palacios todavía no pudo debutar en la temporada. Se perdió los amistosos de pretemporada y los primeros compromisos oficiales del Torneo Apertura, incluido el encuentro frente a Racing Club.

Con esta cirugía, el delantero se convierte en el tercer futbolista del plantel en pasar por el quirófano en menos de un mes, tras las intervenciones de Rodrigo Battaglia y Milton Giménez.

Si la recuperación avanza sin complicaciones, su regreso podría darse en el tramo final de la fase de grupos del certamen continental y en la definición del torneo local, aunque el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución para evitar recaídas.

Fuente: NA